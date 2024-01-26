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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyükşehirlerde Kendi Adaylarıyla Seçime Gidiyoruz

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli programı kapsamında esnaf ziyaretleri ve basın toplantısı gerçekleştirdi. Babacan, bütün büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." dedi.

Babacan, Kocaeli programı kapsamında Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra İzmit ilçesinde basın toplantısı düzenleyen Babacan, tek bir insanın bile mutsuz olmasına razı olmadıklarını belirterek, bu nedenle her sorunu dile getirdiklerini söyledi.

Doğruları söylemeye devam edeceklerini ifade eden Babacan, bu ülke insanlarının iyi yaşamayı hak ettiğini kaydetti.

Babacan, konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Meclis'te Saadet Partisi Meclis Grubu'nda neden yer almadınız?" sorusu üzerine Babacan, bu grubun Meclis çatısı altında var olmasından memnun olduklarını söyledi.

Babacan, 15 milletvekillerinin bulunduğuna değinerek, şunları aktardı:

"Bizim de kendi grubumuzu kurma hedefimiz ve gayretimiz var. Şu anda 4 muhalefet grubu var Meclis'te, 5. muhalefet grubunun olmasının da genel siyasi dengeler açısından ve Meclis'teki temsil açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Demokrasi için demokratik denetim için Meclis çatısı altında DEVA'nın özgün duruşunun, DEVA Partisinin kendine has kimliğini, kendine has bir grupla temsil edilmesini çok önemsiyoruz. Amacımız Meclis'te 5. grup oluşturmak. Bu konuda bu aralar yoğun gayret içerisindeyiz."

"Bugüne kadar hiçbir partiyle bir işbirliği anlaşmamız olmadı"

Yerel seçimler için ittifak teklifi gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Babacan, seçimlere kendi isimleri ve adaylarıyla girdiklerini kaydetti.

Babacan, yerel seçimlerde hukuken ittifakın mümkün olmadığını ancak işbirliği modellerinden söz edilebileceğini dile getirerek, "Bugüne kadar bizim Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir partiyle bir işbirliği anlaşmamız olmadı ama 20 Şubat'a kadar aday listelerinin teslim edilmesine kadar daha süre var. Olur da herhangi bir ilçemizden bir işbirliği modeli oluşursa teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse ve ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu görüşüyle bir değerlendirme sonucunda olabilir de. Biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz ama bugüne kadar olmadı." diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) aday çıkaracak mısınız?" sorusuna Babacan, "Tabii ki biz bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." cevabını verdi.

Konuşmanın ardından Babacan, partisinin Kocaeli'deki 6 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Kaynak: AA / Politika

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