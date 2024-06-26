DEVA Partili Ekmen, Diyarbakır ve Mardin'deki yangın faciasıyla ilgili konuştu: DEDAŞ yargı sürecini beklemeden tazminatları ödemeli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, geçtiğimiz gün Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan yangın faciası ve sonrasında yaşanan gelişmelere dair TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"YARALILAR HALA YOĞUN BAKIMDA"

Kurban Bayramı'nın ardından acı bir gündemle karşınızdayız diyen Ekmen, öncelikle halkımızın geçmiş bayramını tebrik ederek sözlerine başladı. "Kurban Bayramı'nın ikinci günü Diyarbakır-Çınar ve Mardin-Mazıdağ ilçelerinin komşu köylerinde çıkan yangın sonucunda en az 14 canımızı kaybettik." diyen Milletvekili Ekmen, hayati tehlikesi devam eden birçok yaralının hala yoğun bakımda olduğunu sözlerine ekledi.

"BİNE YAKIN HAYVAN HAYATINI KAYBETTİ"

Ölenlerin sadece insan olmadığını belirten Ekmen, acı kayıpları şöyle ifade etti: "Fotoğraflarda da görüldüğü üzere, içimizi acıtacak şekilde hayvan kayıpları da yaşandı. Yaklaşık bine yakın kuzu, koyun, keçi, eşek ve katır bu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ciddi şekilde yeşil alanlar, ağaçlar yok oldu ve bin dönümün üzerinde toprağın bütün florası, toprakta yaşayan bütün canlılar hayatını kaybetti."

"BU NOKTALARIN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ GEREKİYOR"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyen Ekmen, bir an önce buranın afet bölgesi ilan edilerek mağdurların mağduriyetinin giderilmesini temennisinde bulundu.

"Maalesef, bu acıyı paylaşamayan ve ölenin kimliğine, cinsine, ırkına bakarak saldıran insanlıktan çıkmış kişilerle de karşılaştık." diyen Ekmen, o kişileri de toplumun vicdanına havale ettiklerini ifade etti. Diyarbakır Barosu'nun da bu konuda bir suç duyurusu olduğunu hatırlatan Ekmen, "Bu kişilerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanarak caydırıcı bir ceza almalarını bekliyoruz." dedi.

"ELEKTRİK HATLARINDANKAYNAKLANDIĞI KESİN OLARAK KABUL EDİLMEKTE"

Milletvekili Ekmen, yangının kaynağı üzerine yaşanan tartışmalara dair, "Yangının sebebi üzerine çeşitli tartışmalar yaşansa da Diyarbakır'daki meslek odalarının ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk incelemeleri yangının bir elektrik hattından kaynaklandığını gösteriyor. Aynı bölgede geçen yıl yine elektrik hatlarından çıkan bir yangın nedeniyle zarar meydana gelmiş ve yargı kararıyla DEDAŞ'a ödettirilmişti. Bir başka güvenlik kamerasında, yemyeşil ağaçların olduğu bir bölgede elektrik tellerinin bir anda koparak yangın çıkardığı kaydedildi. Dolayısıyla, evet çiftçiler anız yakıyorlar ve bu doğru değildir. Ancak bu yangının elektrik hatlarından kaynaklanan yangın olduğu neredeyse kesin olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"DEDAŞ'IN ALTYAPI SORUNLARI UZUN ZAMANDIR DEVAM EDİYOR"

DEDAŞ'ın bölgedeki hizmetleri ve altyapı sorunlarının uzun zamandır devam ettiğini belirten Ekmen, 2013 yılından beri bölgenin elektrik sistemi Dicle Elektrik AŞ tarafından karşılandığını ve bu süreçte ciddi sıkıntıların yaşandığını hatırlattı. "DEDAŞ'ın hizmet yetersizlikleri ve altyapı sorunları defalarca dile getirilmiş, ancak yeterli iyileştirme yapılmamıştır." diyen Ekmen, "Bu yangının da altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

"BÖLGE HALKI ZOR DURUMDA"

Çiftçilerin sulama için ödediği yüksek maliyetlerin bölgenin önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Ekmen, sağlıklı bir sulama altyapısı sağlanmadıkça, çiftçilerin mağdur olmaya devam edeceğine dikkat çekti. "Bölge çiftçisinin sulama için ödediği para, Türkiye ortalamasının çok üzerindedir." diyen Ekmen, sulama kanallarının tamamlanması ve çiftçilerin yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. DEDAŞ'ın çiftçi alacaklarına el koyarak hukuka aykırı davrandığını ve bölge halkını mağdur ettiğini belirten Ekmen, elektrik faturalarının yüksekliği ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle bölge halkının zor durumda kaldığını ifade etti.

EKMEN'DEN BAKAN BAYRAKTAR'A ÇAĞRI

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunuyorum diyen Ekmen, "Bölgenin milletvekilleri ve DEDAŞ yetkilileri ile bir araya gelinerek sorunlara çözüm bulunmalıdır. Dicle Elektrik AŞ'nin altyapı eksiklikleri nedeniyle yaşanan kesintiler ve yüksek faturalar, bölge halkının yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu sorunların acilen çözülmesi ve bölge halkının insanca yaşama hakkına uygun bir şekilde elektrik hizmetlerinden faydalanması sağlanmalıdır." dedi.

"DEDAŞ, Türk icra hukukunda emsali görülmediği bir şekilde çiftçi alacaklarına el koyuyor. Çiftçi alacakları, tıpkı emekli maaşı gibi, haczedilemez. Ancak Dicle Elektrik AŞ, doğrudan desteklere el koyuyor. Elektrik saatlerini görmeden herkese fatura yazabiliyor." diye vurgulayan Ekmen, "Yargıya başvuranlar, yüzde seksen oranında lehlerine karar alabiliyor, ancak herkes yargıyla uğraşamıyor. Bir derebeyi gibi toplu cezalandırma yapabiliyor. Örneğin, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Köyü'nde geçen yıl ağustos ayında günlerce elektrik kesildi, çünkü köyde bir kişi faturasını ödememişti." sözlerini kullandı.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ PROJELERİN TAMAMLANMASIDIR"

"Bölgenin ismi kaçak elektrikle maruf hale gelmiş olabilir, ancak şu anda şehir merkezlerindeki kaçak kayıp oranı yüzde 20'lere düşmüştür ki bu Türkiye ortalamasına oldukça yakındır." diyen Ekmen, esas problemin tarımsal sulamada yaşandığına dikkat çekti. "Bu sorunun çözümü, sağlıklı sulama projelerinin tamamlanmasıdır." diyen Ekmen, Batman Barajı'nın sulama kanallarının 2013'te açıldığını ancak ilk defa bu yıl su verildiğini belirterek Bölge çiftçisinin sulama maliyetlerinin diğer bölgelere göre oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

"OLAYIN AYDINLATILMASI GEREKİYOR"

"DEDAŞ bir savunma psikolojisi içerisinde olabilir, ancak hayatını kaybeden insanlarımız ve hayvanlarımız var."diyen Ekmen, bu olayın doğru bir şekilde aydınlatılması ve sorumluların zararların tazmini noktasında inisiyatif alması gerektiğini ifade etti. Yargı süreçlerini beklemeden, mağdur ailelere tazminatlar ödenmelidir diyen Ekmen, Bölgedeki toplu cezalandırma ve yüksek fatura uygulamalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGEDE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Milletvekili Ekmen, Bölgede yaşanan elektrik kesintilerine de dikkat çekerek "Bölgedeki elektrik kesintileri, vatandaşların yaşam kalitesini düşürmektedir. Örneğin, sadece bugün Mardin'de ilan edilen 19 adet kesinti tespit edilmiştir. Bu kesintilerin bazıları 7 saat, bazıları 8 saat, bazıları ise 9 saat sürmektedir. Elektriğin kesilmesi, evinde solunum cihazına bağlı hastalar ve diyaliz hastaları için ciddi bir sorundur. Buzdolaplarının soğuk tutma süresi sona erdiğinde yiyecekler bozulmakta ve bu enflasyonist ortamda büyük bir maddi kayba neden olmaktadır. DEDAŞ'ın altyapısını yenilemesi, ödenmeyen faturalar nedeniyle mahalleleri ve köyleri topluca cezalandırmaktan vazgeçmesi ve faturalardaki gizli hesaplama yöntemleriyle fazla fatura politikasına son vermesi gerekmektedir. Bölge insanının insana yaraşır bir şekilde elektrik hizmetlerinden faydalanması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.