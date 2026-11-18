DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK terör örgütünün silah bırakma ve kendini fesih kararını hatırlatarak, "Süreç biraz yavaş işliyor. Silah bırakma ve fesih sürecinin bir an önce hızlanması gerekiyor." dedi.

Babacan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Erbil ve Süleymaniye'ye gittiğini anımsatarak, yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı. Yaptığı görüşmelerde önemli bir gündem maddesinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı açtığı savaş olduğunu belirten Babacan, diğer bir gündem maddesinin de bölgedeki terör örgütleri, milis yapılar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede barış ve istikrar istediklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"İran savaşının sona ermesi, sorunlara diyalog ve diplomasiyle çözüm bulunması gerekiyor. Öte yandan, bölgemizdeki devlet dışı silahlı yapılarla iyi bir mücadele verilmesi gerekiyor. Yaptığımız tüm görüşmelerde bu konuda bir mutabakat olduğunu gördük. PKK'nın silah bırakması ve tasfiye sürecinin sona ermesinin bölgede dönüştürücü bir sonuç üreteceği konusunda da ortak bir anlayışın oluştuğunu memnuniyetle gözlemledik. Bu sorun çözüldüğünde ki fena gitmiyor, bölgedeki pek çok devlet dışı aktörün de nasıl sona erdirileceği, nasıl bölgede normalleşmenin sağlanacağı konusunda çok önemli ipuçları ve çok önemli örneklik teşkil edeceğini muhataplarıma ilettim.

Süreç biraz yavaş işliyor. Silah bırakma ve fesih sürecinin bir an önce hızlanması gerekiyor. 2 yılı geçti, ellerimizi çabuk tutmakta fayda var. Konunun tüm taraflarına 'hayırlı işte acele edin' bir an önce gerekeni yapın. Erbil ve Süleymaniye'nin de bu görüşte olduğunu görmekten memnuniyet duydum."

Hükümet yetkililerinin son günlerde emeklilere yönelik iyileştirmeden bahsettiğini söyleyen Babacan, son seçimlerin üzerinden 3,5 yıl geçtiğini ifade etti. Babacan,"Demek ki seçim yakın dedim. Bu iş 2028'in Nisan'ını, Mayıs'ını da beklemeyebilir. Hep beraber hazır olmamız lazım. Sağ gösterip sol vurabilirler." dedi.

Emeklilere enflasyon farkı üzerine bir de refah payının verileceğinin konuşulduğunu dile getiren Babacan, "Refah payı yeni mi aklınıza geliyor? Refah payı Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca hem asgari ücretliye hem de emekliye zaten tanınan bir haktır." ifadesini kullandı.

Babacan, emeklilerin birikmiş alacaklarının bulunduğunu savunarak, 2018-2023 dönemine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini aktardı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla gerçek enflasyon arasında farklar bulunduğunu ifade eden Babacan, "Bu fark kadar emeklimizin birikmiş alacağı vardır. Siz önce emeklimizin alacağını bir ödeyin ondan sonra yıl sonunda refah payı mı ne vereceğinizi söyleyin." diye konuştu.

Fon soruşturmasına işaret eden Babacan, "4 yıl boyunca denetim mekanizmaları neden çalışmadı? Bu işlemleri kim gördü de bir şey yapmadı?" dedi.

Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu şirkete kayyum atanmasını eleştiren Babacan, "Bir önemli TV kanalına daha el koydular. Hesap vermesi gerekenlerin peşine düşeceklerine hesap soranları susturmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

"Sanayicilerimiz, fabrikasına müşteri arıyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da fon soruşturmasına değindi. "Kol kırılır yen içinde" atasözünü hatırlatan Arıkan, fon mevzusunda bu şekilde hareket edildiğini öne sürdü. Arıkan,"86 milyon insanımıza söz veriyoruz, fon kırıldı ama yen içinde kalmayacak." dedi.

Fon soruşturması kapsamında "milletin parasına çökenlerin" listesinin açıklanmasını isteyen Arıkan, bunun STK'lerin, muhalefet milletvekillerinin ortak beklentisi olduğunu söyledi.

Vergi borcunu ödemeyenlerin "Vergi yüzsüzleri" şeklinde açıklandığını dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"5 milyon vergi borcunu ödeyemeyeni 'vergi yüzsüzleri' diye sayfa sayfa ilan ediyorsunuz da bir gecede 5 milyarı götüren fon yüzsüzlerini neden açıklamıyorsunuz? Borçlunun adını duyurup, vurguncunun adını neden gizliyorsunuz? Vergi borçlusunu gösterdiğiniz millete, fon vurguncularını da göstermek zorundasınız, bu listeyi açıklayacaksınız."

Son bir yılda satışa çıkarılan fabrika sayısının 2 bin 400 olduğunu öne süren Arıkan, eskiden "Eleman aranıyor" yazan fabrikaların camlarında şimdi "satılık" yazdığını ifade etti.

Arıkan, "Türkiye'nin en önemli sanayi kentleri İstanbul'da 253, Bursa'da 149, Kocaeli'de 99, Sakarya'da 57 fabrika... Türkiye'nin birçok şehrinde yüzlerce fabrika şu anda o meşhur sarı sitede satılık ilanında. Aralarında kocaman holdinglerin fabrikaları da var. Eskiden fabrika açılışları haber olurdu, bugün kapanan fabrikalar, iflas eden şirketler haber oluyor. Bir zamanlar sanayicilerimiz işçi ararlardı şimdi sanayicilerimiz, fabrikasına müşteri arıyor." diye konuştu.

Okulların aylardır saldırı haberleriyle anıldığını söyleyen Arıkan, her seferinde "cezalar artırılsın" denildiğini ancak sorunun, caydırıcılığı olmayan cezalarla kapanmayacağını, söz konusu toplumsal yaranın eğitimle kapanacağını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün yaklaştığını belirten Arıkan, "Öğretmenlerimiz için söylenecek en güzel temenni, öğretmenler odasında konuşulan sorunların, karar masalarında da duyulması olacaktır." ifadesini kullandı.

Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu şirkete kayyum atanmasını eleştiren Arıkan, "Basın özgürlüğünün böylesine ağır biçimde kısıtlanması, bizi başka bir konuda da endişelendiriyor. Bu kadar büyük sessizlik niçin isteniyor? Milletten saklanan ne var? Siz Türkiye'yi neye hazırlıyorsunuz?" diye konuştu.

Kaynak: AA