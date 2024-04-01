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Dereli'de geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı için başvuru yapıldı

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Giresun'un Dereli ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 332 geçerli oyun kullanıldığı Dereli ilçesinde AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu 1425, MHP adayı Cihan Özdemir ise 1364 oy aldı.

MHP Dereli İlçe Başkanlığı, AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre 61 oy farkıyla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu'na başvuran MHP, Dereli'deki 69 sandıktan 16'sında geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayımı için başvuru yaptı.

Dereli İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirerek karara bağlayacak.

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Kaynak: AA / Politika

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