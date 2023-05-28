Denizli'de oylar ikinci kez sandıkla buluşmaya başladı

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci kez sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde yüzde 50 artı 1 oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Denizli'de vatandaşlar, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara gitti. Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek için ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Denizli'de 795 bin 283 seçmen, kayıtlı bulundukları 2 bin 461 sandıkta yeniden oy kullanacak. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Denizli'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89'lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36'lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09'luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'de yüzde 0.67'lik oy oranıyla 4 bin 738 oy aldı. Denizli'de AK Parti aldığı yüzde 33,73'lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1'lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti'de aldığı 14,29'luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.

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