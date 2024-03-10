DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te seçim çalışmalarını sürdürdü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmalarını Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde sürdürdü.

Bakırhan, Hizan ilçesini ziyaret ederek seçim koordinasyon merkezinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "halk buluşması" programına katılan Bakırhan, Hizan denince akla ilmin geldiğini belirtti.

Daha sonra Tatvan ilçesine geçerek seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve partililerle görüşen Bakırhan, 31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu ifade etti.

Binlerce insanın gözünün bu seçimde olduğunu kaydeden Bakırhan, şöyle konuştu:

"Tatvan'da oyu olan ama çeşitli sebeplerden dolayı Tatvan dışında bulunan helal seçmenleri sandığa getireceğiz. Belki ulaşım ücretlerini karşılayamıyor olabilirler. Bu helal seçmen kardeşlerimiz, il ve ilçe örgütlerimize gitsinler; orada güzel, sıcak, demli bir çay içsinler, biletlerini alsınlar, Tatvan'da oylarını kullanmak için yola çıksınlar. 31 Mart'ta inşallah kadın arkadaşların emeğiyle, gençlerin 24 saat uyumadan ev ev, kahve kahve çalışmasıyla Tatvan Belediyesini alacağız."