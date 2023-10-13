DAVUTOĞLU MESCİD-İ AKSA'NIN İSLAMİ KARAKTERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına ilişkin, "Mescid-i Aksa'da yapılmaya çalışılan şey açıktır. Halil Şehri'nde Hazreti İbrahim Camisi'ne yapılan uygulama gibi Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmek istiyorlar. Mescid-i Aksa'nın dini karakterini, İslami karakterini yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için memleketi Konya'ya geldi. Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına değindi.

Davutoğlu, Mescid-i Aksa'nın ikiye bölünmeye çalışıldığını belirterek, "Gazze'de bombalar altında eşimle birlikte bulunduğumda, Gazzeli kardeşlerimin ne çektiğini bildiğim için, gönlümüzde Filistin ve Mescid-i Aksa davası siyasal değil; bir varoluşsal dava. Son aylarda ne oldu? Bakın; 3 önemli gelişme, Filistin'de bardağı taşıran son damla oldu. Bir, Mescid-i Aksa'ya son aylarda İsrail polisi, postallarıyla, polis köpekleriyle girdi ve ibadet eden insanlara coplarla, biber gazıyla birçok şeyle taciz etti. Mescid-i Aksa'da ne yapılmak isteniyor? Mescid-i Aksa'da yapılmaya çalışılan şey açıktır. Halil Şehri'nde Hazreti İbrahim Camisi'ne yapılan uygulama gibi Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmek istiyorlar. Bir tarafı Yahudilere, bir tarafı Müslümanlara ya da belli saatlerde Yahudilere açık, belli saatlerde Müslümanlara. Mescid-i Aksa'nın dini karakterini, İslami karakterini yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

'SESSİZ KALANLAR KERVANINA TÜRKİYE DE KATILDI'

Türkiye'nin sessiz kalmasının yanlış bir tavır olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Mescid-i Aksa bu şekilde baskı altındayken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hepsi sıraya girmeye başladılar. Son olarak da bu kervana Türkiye katıldı. Hiçbir taviz almadan, Mavi Marmara şehitlerinin şartı olarak söylediğimiz ablukanın kaldırılmasıyla ilgili hiçbir adım atılmadan, Gazze'de durum daha da kötüleşmişken Sayın Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun elini sıktı. İsrail'in psikolojisini düşünün. 'Hepsi önüme geldi' diye düşünmeye başlanıyor. 'Bu kadar zulmettim, bu kadar baskı uyguladım, onların gemilerini vurdum, vatandaşlarını şehit ettim, öldürdüm. Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak dünyaya kabul ettirdim. Bak Müslümanlar benimle, benim önümde sıraya girdi' dediler. Bu, İsrail'in psikolojisi. Önünde eğilirseniz, size diz çöktürür. Başınız dik durursanız, o size ve önünüzde eğilmeye başlar" diye konuştu. (DHA)