Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'ni kutladı

Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirtti. Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı. Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı.

Çanakkale Zaferi'nin sonuçları dünyada yankılanmış, tarihin akışını değiştirmiş, vatan aşkının vücut bulduğu, her anı kahramanlıklarla dolu bir destanın adı olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, vatan toprağı ve mukaddes değerleri için verdiği mücadelenin nihai simgesi olan Çanakkale Zaferi ve bu eşsiz destanın bizlere bıraktığı mirasın önemi, bizler için tarihimizin en kıymetli derslerinden biridir. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla gösterdiği kararlılığının ve kahramanlığının yüzyıllara ışık tutan bir örneğidir. ' Çanakkale Ruhu' milletimizin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azmini temsil etmektedir. Bu nedenle, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız."

Şehitlerin emaneti olan vatanı korumak ve yaşatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağını ışık gösterisi ile yansıtarak zaferin coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak, Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Kaynak: AA / Politika

Çanakkale Zaferi Türkiye Yüzyılı Fahrettin Altun Çanakkale Türkiye Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
title