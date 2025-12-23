Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ve Azerbaycan'dan yapılan karşılıklı yatırımların toplamı 39 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi'nin 5. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "MÜSİAD'dan beklentimiz daha fazla karşılıklı yatırımları arttırması. Hem Azerbaycan'dan firmalar Türkiye'ye gelsinler; Türkiye'de yatırım yapsınlar hem de Türkiye'den daha çok şirketimiz gelsin; Azerbaycan'da yatırım yapsın. Bugüne kadar yapılan karşılıklı yatırımların toplamı 39 milyar doları bulmuş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Yılmaz, temasları kapsamında, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi'nin 5. Genel Kurulu toplantısına katıldı. Genel kurul toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan olarak kendilerini asla yabancı ülke olarak görmediklerini belirterek, "Evimizde aynı kardeşler tek millet ve iki devlet olarak dünya arenasında varlık mücadelesi veriyoruz ve sırt sırta birbirimize dayanıyoruz. Siyasette, diplomaside, uluslararası arenada, askeri alanda ve ekonomik alanda çok yüksek bir ittifak ve entegrasyon var aramızda. Ekonomi cephesinde bunun en önemli ayağını Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantılarımız oluşturuyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ve Azerbaycan'ın Sayın Başbakanı Ali Asadov Bey başkanlık ediyorlar. Her yıl toplanıyorlar düzenli bir şekilde ve her yıl bir yeni yol haritası anlaşması imzalanıyor. Bir yıl içinde bu tedbirler, aksiyonlar alınıyor, yerine getiriliyor ve tabii kamu kesimi ve siyasi otorite olarak bizler kanalları açan engelleri ortadan kaldıran bir fonksiyon icra ediyoruz. İşi yapacak olan yatırımları, ticareti iş birliğini geliştirecek olan kıymetli özel sektör mensuplarımız onlar Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerini, ticaretini hızla büyütüyorlar gerek yatırımlarıyla gerekse ihracat, ithalat faaliyetleriyle her iki ülkeden karşılıklı yatırımların ne kadar önemli bir anlam ifade ettiğini söylemem için şu örneği vermek istiyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) Türkiye'nin petrokimya sektörünün en önemli oyuncusu olduğunu ve Türkiye ekonomisine katkılar sağladığını belirten Bolat, "Star Rafinerisi SOCAR'ın iştiraki Türkiye'nin rafine petrol üretiminin en az yüzde yirmi beşini sağlıyor. SOCAR ve Star Türkiye'ye 1,2 milyar dolardan ihracat dövizi kazandırıyor. Aynı şekilde Türkiye'den Azerbaycan'a yatırım yapan 7 bin kadar müteşebbislerimiz de buraya 18 milyar dolarlık yatırımlar yaptılar ve Türkiye Azerbaycan ticaretine katkı sağladıkları gibi 250 milyonluk Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de gümrük vergisiz ticaret yapabiliyorlar. Yine bir başka Türk grubu Albayrak Holding, Elet Limanı'nı işleterek Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ticaretinde çok önemli bir fonksiyon rolü oynuyor ve de Zengezur Koridoru'nun tamamlanmasıyla tarihimizde çok çok özlediğimiz Türkiye'den Orta Asya Türk dünyasına ve Uzakdoğu'ya kesintisiz kara yoluyla demir yoluyla ulaştırma bağlantısı Elet'ten sağlanmış olacak" diye konuştu.

"İki hükümet olarak sizlerin yanındayız, arkanızdayız"

12. Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısını dün Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok iyi bir hazırlık sürecinden sonra tüm kurumlarımızın katkı verdiği, Ticaret Bakanlığımızın koordine ettiği teknik bir süreçten sonra Sayın Başbakan'la bir araya geldik ve 110 maddelik yeni bir eylem planını imzaladık. Türkiye'deki KEK toplantımızda da 120 maddelik bir eylem planını imzalamıştık. Bugüne kadar bu 120 maddenin 93 tanesini gerçekleştirmişiz. Yüzde 78 gibi bir performansımız var. İnşallah yeni imzaladığımızda bunun da üstünde bir performans gösteririz. İçinde çok çeşitli alanlar var. Ticaretten tarıma, turizme, kurumsal tecrübe paylaşımına varıncaya kadar birçok eylemi içeren elbette tabii enerji gibi ulaştırma gibi kritik konuları irtiba eden bir eylem planımız hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz iş insanlarımızı sadece ekonomik kazanç peşinde koşan insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sosyal kültürel anlamda bağlar kuran insanların coğrafyaların hayatına dokunan, değiştiren, dönüştüren aktörler olarak algılıyoruz. Bu anlamda da yine Azerbaycan'daki MÜSİAD'ın bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptığını her iki ülkenin de kazan kazan prensibiyle faydalı sonuçlar elde ettiği çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Devletler olarak iki hükümet olarak sizlerin yanındayız, arkanızdayız. Bize düşen görev devlet olarak uygun ortam hazırlamak, anlaşmalarla fiziki altyapılarla, güvenlik ortamıyla bize düşen gerekli şartları temin etmek gerisi de sizin işiniz. İş dünyasının işi, iş dünyasının dinamizmiyle, esnekliğiyle size düşüyor geriye kalan. Bunu da en güzel şekilde yaptığınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha fazla yatırım yapmamız lazım"

Geçen yıl Azerbaycan'la Türkiye'nin ticaretinin 8 milyar doları bulduğunu belirten Yılmaz, "Az bir rakam değil ama liderlerimiz 15 milyar dolar hedef koymuş durumdalar. Dolayısıyla daha çok çalışmamız lazım. Daha fazla yatırım yapmamız lazım. Daha çok ilişkiler geliştirmemiz lazım ki bu hedefe ulaşabilelim. MÜSİAD'ın da bu hedefe katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Azerbaycan MÜSİAD bünyesinde 100 civarında üye var. İnşaattan enerjiye, lojistikten, tekstile geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyorlar ve ilişkilerimizin derinleşmesine katkıda bulunuyorlar. Bu anlayış kısa vadeli kazanımlarının ötesine geçen sürdürülebilir ve kalıcı ortaklıklar kurma vizyonunu da yansıtmaktadır. MÜSİAD'dan beklentimiz daha fazla karşılıklı yatırımları arttırması hem Azerbaycan'dan firmalar Türkiye'ye gelsinler Türkiye'de yatırım yapsınlar hem de Türkiye'den daha çok şirketimiz gelsin, Azerbaycan'da yatırım yapsın. Bugüne kadar yapılan karşılıklı yatırımların toplamı 39 milyar doları bulmuş durumda. Azeri firmaların Türkiye'ye yaptığı yatırımlar 21 milyar dolar. Bizim firmaların Azerbaycan'a yaptığı 18 milyar dolar. Ama bu yetmez. En azından ilk aşamada 50 milyar doları bulmamız lazım. Sonra daha da yüksek rakamlara çıkarmamız lazım. Burada MÜSİAD Azerbaycan'ın büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Daha önceki toplantıda da söyledim. Önümüzde çok önemli fırsatlar var" ifadelerini kullandı.

Dünyanın değiştiği, dönüştüğü, belirsizliklerin, risklerin arttığı bir ortamda olduklarını belirten Yılmaz, "Özellikle böyle ortamlarda dost ülkelerle ilişkiler her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Birbirine tam anlamıyla güvenen ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel entegrasyonlar küresel ortamın risklerinin yükseldiği dönemlerde daha büyük bir önem kazanıyor. Azerbaycan Türkiye ilişkisi ve bunun da etkisiyle oluşan Türk devletleri arasındaki yeni iş birliği bu anlamda çok çok kıymetli. Önümüzdeki süreçlerde hepimize güç verecek bir ilişki. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla bu ilişkiler çok daha iyi bir ivme kazanacaktır diye inanıyoruz. Enerji alanında çok büyük imkanlar görüyoruz. Ama bir taraftan da şunun altını çizmemiz gerekiyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji bir gün bitecek. Giderek de yeni teknolojilerle dünyadaki ağırlığı azalacak. Bunu görerek şimdiden hızlı bir şekilde bu kaynakları ekonomik değere dönüştürüp buradan elde ettiğimiz güçle ekonomiyi çeşitlendirmemiz petrol dışı fosil yakıtlar dışı kaynak sektörleri güçlendirmemiz yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha fazla mesafe almamız lazım. Bu stratejiyi hayata geçirmemiz lazım diye inanıyorum" dedi. - BAKÜ