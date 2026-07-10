KKTC'ye doğal gaz boru hattı için mutabakat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC arasında düzenlenen KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Anavatan Türkiye olarak stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. KKTC'nin güçlü altyapıya sahip, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için her alanda olduğu gibi enerji alanında da desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Türkiye-KKTC hükümetleri arasında düzenlenen KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katıldı. Yılmaz burada KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte iki ülke arasında yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Yılmaz törende yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imza töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Enerji, günümüzde ülkelerin kalkınmasını, rekabet gücünü ve refahını doğrudan etkileyen en stratejik alanlardan biridir. Güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji arzı ise güçlü ekonomilerin ve güçlü devletlerin en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu anlayışla, Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Kıbrıs Türkünün refahına ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak öncelikli başlıklardan biri olarak görüyoruz" dedi.

"KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayan her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdik"

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarih ve müşterek gelecekten güç alınan sarsılmaz bir kardeşlik hukukuna dayandığını belirterek, "Bu güçlü bağ, son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, dijital dönüşümden enerjiye kadar her alanda hayata geçirdiğimiz projelerle daha da tahkim edilmektedir" dedi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına katkı sağlayan her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdik. Asrın Projesi ile bugüne kadar Ada'ya 330 milyon metreküp su ulaştırdık; Güzelyurt Ovası'nda bin 873 hektarlık alanı suyla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 28 milyar liralık finansmanla 850 kilometreyi aşan yol ağını hizmete sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ni hizmete açtık; sağlık altyapısını yeni hastanelerle güçlendirirken e-Devlet uygulamalarıyla dijital dönüşüm sürecini ileri taşıdık" dedi.

Yılmaz, "Enerji alanında da KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Elektrik arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Teknecik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip 7 mobil elektrik santralini devreye aldık. KIB-TEK'in akaryakıt temininden bakım ve onarımına, navlun giderlerinden elektrik bağlantı altyapısına kadar ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağladık. Son beş yılda enerji sektörüne sağladığımız destek 8 milyar lirayı aşarken, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon lirayı aşkın yeni kaynak tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

"Başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında yeni bir dönem"

Yılmaz, "Bugün imzaladığımız KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı da bu ortak iradenin yeni ve stratejik bir tezahürüdür. Bu mutabakat zaptı ile ülkelerimizi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları başlatıyoruz. Proje kapsamında doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır" dedi.

Doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçileceğini vurgulayan Yılmaz, "Enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır. Enerji arz güvenliği, günümüzde ülkelerin ekonomik istikrarını, rekabet gücünü ve kalkınmasını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Bu sebeple KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Anavatan Türkiye olarak stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

"Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda, KKTC'nin güçlü altyapıya sahip, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için her alanda olduğu gibi enerji alanında da desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak, kalkınmasını hızlandıracak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlayacak stratejik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji alanında atılan bu adımın ülkeler arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacağına yürekten inandığını kaydeden Yılmaz, "Bu düşüncelerle, imzaladığımız mutabakat zaptının ülkelerimiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor; başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına, bu önemli projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, teknik heyetlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı