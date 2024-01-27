Erdoğan: İzmir'in tercihi gerçek belediyecilikten yana olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, "31 Mart'ta, diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika