Erdoğan: İzmir'in tercihi gerçek belediyecilikten yana olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, İzmir'in de diğer şehirler gibi gerçek belediyecilikten yana tercihini kullanacağına inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'de şov, ajans parlatması, yalan ve algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerin yıllarını heba etme döneminin sona erdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, "31 Mart'ta, diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir" dedi. - İZMİR