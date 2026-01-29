Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği basın toplantısında, "Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpa'nın, 'Ey bizi uyandıran üstadımız' diyerek selamladığı İsmail Gasparalı'nın işaret ettiği, 'Dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamalarından önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar" ve "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni imzaladı. Törende, Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında birçok anlaşma da imzalandı.

"Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor samimiyetle destekliyoruz"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 4'üncü toplantısını biraz önce tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve değerli heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda aziz kardeşim Mirziyoyev'e, muhterem refikalarına ve kıymetli heyet üyelerine Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 30'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü liderliğinin yanında devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz" dedi.

"Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık"

Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi için iki ülkenin kurumlarının iş birliği içinde çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp, sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Biraz önce teatisi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlarımızın eş başkanlıklarında, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanları'yla, istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayi, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Özbekistan'la aile meclisimiz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın iş birliği içindeyiz"

UNESCO'nun 43'üncü genel konferansında 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi' günü olarak ilan edilmesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katkıları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Özbekistan ekonomisinde, Şevket kardeşimin liderliğinde, önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla hali hazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Özbekistan'la aile meclisimiz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın iş birliği içindeyiz. Geçen yıl Kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43'üncü genel konferansında 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi' günü olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Özbekistan İsrail'in saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir"

Özbekistan'ın, İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarında ilkeli tutum bir tutum sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek vatandaşları ve Özbekistan Cumhurbaşkanının şahsında tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpa'nın, 'Ey bizi uyandıran üstadımız' diyerek selamladığı İsmail Gasparalı'nın işaret ettiği, 'Dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Şevket kardeşimin huzurunda şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Özbekistan İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev'in Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum" dedi.

"Özbekistan 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi"

Özbekistan'ın 6 şubat depremlerinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: Dilimiz bir, tilimiz bir. Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Buna en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat Afet Kurbanlarını Anma ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmişti. Ancak Özbekistan bununla da yetinmedi. TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alınması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş. Bu yerleşim ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev'le birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız."

"Dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize en başta Sayın Mirzoev'e tekrar teşekkür ediyorum"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le birlikte Özbekistan'ın yurtdışında açtığı ilk okulun açılışını çevrimiçi olarak beraber yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Hatay'a bağlanmadan önce Özbekistan okulunun taş koyuş merasimini yine çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Taş koyuş törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyor, burada eğitim görecek öğrencilerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize en başta Sayın Mirzoev'e tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise, "Elbette büyük kardeşimin söylediği gibi birliğimiz aynı niyetle olduğumuz ve dayanışmamız 2016 yılından Erdoğan halkı devletleriyle tüm hedeflerimizin gerçekleşiyor olması dayanışmamızın, birliğimizin, beraberliğimizin neticesi olarak görüyorum. Öncelikle muhterem Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan zat-ı devletlerine eşsiz topraklarınıza resmi davetle, davet ettiğiniz için ve sergilenen misafirperverlik için özel teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Kalpler bir olunca mesafeler kısalar. Bizim dilimiz, kalplerimiz birdir"

Türkiye ile Özbekistan arasında çok çalışmalar yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelecek dönem hedeflerinin daha yüksek olduğunu ve iki ülkenin birbirini iyece tanıdığını ifade etti. Gerçekleştirilecek olan temel teslim töreninin silinmez bir iz bırakacağını söyleyen Mirziyoyev, "Bugün gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, şimdi kardeşim tüm alanlarla beraber birer birer bilgi verdiler. Elbette çok çalışmalar yaptık burada ama hedeflerimiz çok daha yüksek çünkü tecrübe ettik, birbirimizi öğrendik, nasıl netice elde edeceğiz onu da öğrendik. YDSİK kapsamında verimle görüşmelerimiz İstanbul bölgesinde Özbek okulunun açılmasıyla ilgili temel atma töreni, Hatay'da inşa edilen Özbekistan Mahallesinin temel teslim törenleri ilişkilerimizin tarihinde şüphesiz silinmez bir iz bırakacaktır. Halklarımızda derin bir atasözü vardır; Kalpler bir olunca mesafeler kısalar. Bizim dilimiz, kalplerimiz birdir. Niyetimizde aynıdır" dedi.

Konuşmaların ardından programda, Özbekistan'ın İstanbul'da yaptıracağı okulun taş koyuş merasimi için İstanbul'a bir canlı bağlantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın 'Ya Allah Bismillah' demesiyle okulun taş koyuş merasimi gerçekleştirildi.

Daha sonra asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'da Özbekistan'ın destekleri ile inşa edilen konutların açılışı için Hatay'a bir canlı bağlantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir edilen 5 aileye ise anahtarlar Cumhurbaşkanları tarafından takdim edildi.

Takdimlerin yapılmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun görmesi halinde Nevruz Bayramı'nda, Hatay'dan bir heyeti Özbekistan'da 5 gün ağırlamayı teklif etti.

Törende, Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhurıyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması." - ANKARA