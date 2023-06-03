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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemin Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemin Etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreninden önce Erdoğan mazbatasını aldı. Yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, Meclis eski Başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Erdoğan'ın ailesi ve diğer yetkililer katıldı. Erdoğan'ın yemin etmesinden sonra İstiklal Marşı okundu. CHP ve Yeşil Sol Parti grupları ayağa kalkmadı. İYİ Parti grubu ayağa kalktı ama alkışlamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreninden önce Erdoğan mazbatasını aldı. Yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, Meclis eski Başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Erdoğan'ın ailesi ve diğer yetkililer katıldı.

Erdoğan'ın yemin etmesinden sonra İstiklal Marşı okundu.

CHP ve Yeşil Sol Parti grupları ayağa kalkmadı. İYİ Parti grubu ayağa kalktı ama alkışlamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Politika Haberler

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