Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinde 75 milyar doları hedeflemeliyiz (2)

'BU BÜYÜK VİZYONA DESTEK İSTİYORUM'

Geride kalan 20 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye, tarımdan spora her alanda kazandırdıkları altyapının bugün önlerine çıkan tarihi fırsatı değerlendirebilmek için olduğunu söyleyen Erdoğan, "Önümüzde öyle büyük hedef var ki hiçbir bireysel, siyasi, ideolojik, sosyal, ekonomik çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktan daha büyük bir ideal, daha büyük bir ülkü, daha büyük bir onur olabilir mi? Bizim mücadelemizin tek gayesi işte budur. Sizlerden bir ittifaka, bir partiye, bir isme değil, işte bu büyük vizyona, bu büyük hedeflere destek vermenizi istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.