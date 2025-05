Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği vesilesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde böyle bir hassasiyet vardır. Bu hakkaniyetli ve adaletli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun, her şart altında muhafaza edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, enerjinin ve enerji arz güvenliğinin en önemli meselelerden biri olduğunu belirterek, "Dünyamız büyüyor, ekonomiler gelişiyor buna bağlı olarak enerji talebi de hızla artıyor. Bilhassa gelişmekte olan ekonomiler hem geçmişi telafi etmek, hem de belli bir kalkınma düzeyine ulaşabilmek için dünya ortalamasının da üzerinde büyüme oranları kaydediyor. Bunun etkisi tabiatta da hissedilmektedir. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda, zaten küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya olan doğal çevreye yeni riskler eklenmektedir. Şu ikilimle giderek daha fazla muhatap oluyoruz; bir taraftan hayatımızı devam ettirmek için daha fazla enerji kullanırken diğer taraftan hayatımızı sürdürdüğümüz çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ve yaşam alanlarına yönelik tehlikeleri ilave ettiğimizde nasıl karmaşık bir sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Uluslararası kuruluşların tamamı ekonomik büyüme ve teknolojiyle birlikte enerji ihtiyacımızın da katlanarak artacağını söylüyor. Enerji kullanımına paralel olarak, enerji sarfiyatından doğan sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da istikrarlı bir şekilde büyüyor. Enerji talebimiz hızla yükselirken hidrokarbon başta olmak üzere, temel enerji kaynaklarımız erimekte, yine aynı süreçte dünyamız kirlenmektedir. Ekonomik bakımdan gelişmiş devletler dahil, dünyadaki tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta, adımlarını buna göre atmaktadır. Enerji kaynaklarına erişim ile ilgili rekabet kızışırken enerji arz güvenliğini garanti etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Fosil yakıtlar noktasında avantajlı konumda olan ülkeler bile, rezervlerinin çok uzak olmayan bir tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor" dedi.

'BİR BEKA MESELESİ HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliğinin, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlandığını söyleyerek, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın kimi yerlerinde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızda tekabül ettiği vazgeçilmez yeri bir kez daha göstermiştir. Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da sertleşecek, daha yıkıcı bir hal alacaktır. Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsinde enerji belirleyici role sahiptir. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri, enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Bunlar kendi rantları, kendi güvenlikleri, kendi gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir. Biz, enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği vesilesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde böyle bir hassasiyet vardır. Bu hakkaniyetli ve adaletli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun, her şart altında muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ FARKLI BİR LİGE YÜKSELTTİK'

Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdüklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların en başında enerji sektörü geliyor. Nükleer enerjiden hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale, güneş enerjisinden petrol ve doğal gaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle makus tarihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Ayrıca, Türkiye'yi, enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Son 23 yılda, nereden nereye geldiğimizin en büyük şahidi sizlersiniz. Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemizin enerji ihtiyacı 3 katına çıktı. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artacağını öngörüyoruz. Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay şu an yüzde 70 düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ile 100 milyar dolar civarında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz bu ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek, Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır" dedi.

'80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye'nin yenilebilir enerji kurulu gücü bakımından dünyada 11'inci sırada yer aldığını ifade ederek, "Ülkemizin geniş, yenilenebilir enerji potansiyelinin daha fazla kullanılması ve yenilebilir kaynaklı elektrik üretiminin mümkün olan en üst seviyeye ulaştırılması, enerji stratejimizin temel unsurlarını teşkil ediyor. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmak için yenilebilir enerji en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Halihazırda yenilebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, mevcut teknolojilerin verimliliğinin artırılması ve yenilebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi özellikle de buna yönelik politika ile stratejilerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. 2025 yılı mart ayı itibarıyla kurulu gücümüz 118 bin 185 megabayta ulaştı. Bunun yüzde 60'ı yenilebilir kaynaklardan oluşuyor. 2005 yılında hiç olmayan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün 20 bin 833 megabayta ulaştı. Bu büyük başarı. Yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir ürünüdür. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megabayta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Yeşil enerji hedeflerimize ulaşmak için 'yeşil iletim' altyapısını kuruyoruz. 2035 yılı itibarıyla 5 bin megavatlık denizüstü rüzgar kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Projeksiyonlar ülkemizin yıllık en az 180 milyar kilovat saat hidroelektrik, 140 bin megavat rüzgar enerji santrali, 53 bin megavat yüzer güneş enerjisi santrali, 4 bin 500 megavat gücüde jeotermal enerji üretim tesisi potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'İZİN SÜREÇLERİNİ 18 AYA DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ'

Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmediklerini söyleyen Erdoğan, "Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması YEKDEM ile yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Hem yenilenebilir enerji yatırımlarını hem de bu yatırımlarda kullanılan ekipmanın ülkemizde üretimini teşvik ediyoruz. 2014 yılında sektörde sadece 27 imalatçı varken bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaştık. İnşallah çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. Özellikle 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konuyu bir an önce Meclis'in takdirine sunarak bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz. İzin süreçlerinin kısalmasıyla birlikte tahsis ettiğimiz ve edeceğimiz kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

'GÖZLERİ VAR AMA GÖRMÜYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, "Dikkat ederseniz bütün bu rekorların, gelişmelerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş; bakın üzülerek söylüyorum, bunların hiçbirini takip etmiyorlar, hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar. Daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafasını kuma gömerek görünmez olduğunu zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar enerjilerini boşa harcarken biz şu an yaptığımız gibi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına sarf etmiş durumdayız. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle, tehditle, sorumsuz siyasi söylemlerle değil, burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz. Türkiye'nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin bunu körükleyenler başta olmak üzere hiç kimseye bir faydasının olmadığı açıktır. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır" ifadelerini kullandı.

'TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Bakın şu rakamlar Türkiye'nin asıl gündeminin ne olduğunu göstermesi açısından fevkalade önemlidir. 2024 yılında 81 ilde irili ufaklı toplam 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar. Kurulu gücü ise 6 bin 818 megavat. Bunun 6 bin 676 megavatı bir başka ifadeyle, yüzde 98'i yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkil. Bunların 5 bin 282 megavatını güneş, 1058 megavatını rüzgar santralleri oluşturuyor. 2024 yılında gerçekleşen yenilenebilir yatırımlarının yıllık üretim kapasitesi 13,8 teravatsaattir. Bu elektriğin doğalgazdan karşılanması durumunda ithal edilecek doğal gazın parasal karşılığı 1,3 milyar dolardır. 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde yıllık 12,5 milyon ton karbondioksit salınımı engellenmiştir. 2024 yılında devreye alınan 6 bin 676 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımlarımız birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazladır" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantıyla Gülpınar, Geyve, Atayres 2 rüzgar enerjisi santralleri ile Yeşilyurt ve Enji Kütahya güneş enerjisi santrallerinin açılışını yaptı. Erdoğan, "Bu yatırımların ülkemize ve milletimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğimizi burada tekrar vurgulamak istiyorum" diye konuştu.