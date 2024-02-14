Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geldiği başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerarası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. - KAHİRE