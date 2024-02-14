Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Erdoğan, Mısır'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor ve başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geldiği başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Heyetlerarası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. - KAHİRE