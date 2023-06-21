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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan Bahçeli görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bu yıl içerisinde 7 defa görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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