Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.