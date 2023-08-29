Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda bir araya geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, Bahçeli ile bu yıl içerisinde 9 defa görüştü. İki lider, en son 13 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti. - ANKARA