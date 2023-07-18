Körfez turunun 2. durağı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Katar Şeyhi'nin yüzünü güldürdü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu'nun 2. durağı olan Katar'a ayak bastı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliği masaya yatırılacak. Erdoğan tarafından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan tarafından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.
Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Katar emiri, Dünya Kupası finalinde Messi'nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.