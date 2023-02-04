Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki afişler dikkat çekti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki afişler dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi için, alan saatler öncesinden doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki afişler dikkat çekti AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi için, alan saatler öncesinden doldu. Kent Meydanı'nda düzenlenecek miting alanına saatler öncesinden binlerce kişi akın ederken alana asılan 4 ayrı pankart dikkat çekti. Meydanın güney kısmında yer alan bölgeye AK Parti Aydın Gençlik ve Kadın Kolları tarafından asılan, 4 ayrı afişte, "Bir doğru altı yanlışı götürür", Bahar gelsin odamıza incir, nar yiyeceğiz. 14 Mayısta müdüre bay bay Kemal diyeceğiz", "Durduracaklarmış Durdurmayız, Yıkacaklarmış Yıktırtmayız, Biz AK Kadınlar buradayız", "Menderesi astınız, sesimizi kıstınız, Tek Reis'e değil ki Milletedir kastınız" pankartları dikkat çekenler arasında yer aldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Aydın Politika Haberler

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