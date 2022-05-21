Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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