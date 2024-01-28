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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e partisinin belediye başkanları adaylarını açıklamak için gittiği sırada, Pençe Kilit Harekatı Üs Bölgesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti. Erdoğan, şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı diledi ve vatandaşlarla da sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e birtakım programlar için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı Üs Bölgesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağını ziyaret etti.

Eskişehir'e partisinin belediye başkanları adaylarını açıklamak için gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gençlerle biraraya geldi. Buluşmanın ardından kongre merkezi'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı Üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti. Evcin'in ailesiyle uzun süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindekiler şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı diledi. Daha sonra evden ayrılırken kendisini bekleyen kalabalıkla selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsündeki Hasan Polatkan havalimanına hareket etti. Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan hava yoluyla kentten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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