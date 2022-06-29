Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ve toplantıya katılan liderler daha sonra İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Liderler El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu'nun önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Hükümet Politika Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title