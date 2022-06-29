- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ve toplantıya katılan liderler daha sonra İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Liderler El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu'nun önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika