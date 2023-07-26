Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı.