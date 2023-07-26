Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Wang Yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.