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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Politika

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