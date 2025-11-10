Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı anma töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma törenine katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün mirasına hakiki manada sahip çıkanların, "ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler" olduğunu belirterek, "Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet'le özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor." ifadesini kullandı.

FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte, bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Erdoğan, "Çok uğraştılar, çok didindiler. Ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edeceklerdir." diye konuştu.

"11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87. vefat yılında Atatürk'ü saygıyla andıklarını ve onun hatırasını yaşatmaya özen gösterdiklerini, dün de bu konuda yeni bir adım attıklarını bildirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi Kültür Bakanlığımız eliyle TİKA'nın koordinasyonunda 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. İç ve dış cephe çalışmalarından bahçe düzenlemelerine aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yeniden yaptık. Böylece tarihi ev 1953'teki özgün haline kavuşmuş oldu. Dün Bakanımızın ve milletvekillerimizin katıldığı bir törenle Atatürk evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbi'nden hemen sonra devletin izlemesi gereken yol haritasını bakınız nasıl açıklamıştı. 'Süngüyle, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız.' Geçerliliğini 102 yıldır koruyan bu söz ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizle hepimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir."

"Milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayisine, sağlıktan ekonomiye Türkiye'yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturduklarına işaret etti.

Erdoğan, "Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün eğer İHA'larımız varsa, SİHA'larımız varsa, eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz KAAN'larımızı ihraç ediyorsak, eğer bugün biz hamdolsun uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Cenabıallah'ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle 'Olmaz' denilen, 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur, bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk." dedi.

Erdoğan, savunma sanayisi alanında ülkenin makus talihini değiştirdiklerini, yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'nin altına çektiklerini dile getirdi.

"Bir zamanlar biz, hatırlayın, toplu iğne üretemiyorduk. Artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz, tank yapıyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tüm dünyanın Türk savunma sanayisinin başarılarından övgüyle bahsettiğini aktaran Erdoğan, en son milli muharebe tankı Altay'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini anımsattı.

"Artık ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinden haz etmeyen uluslararası basın organlarının bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin halihazırda dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kişi başına düşen milli gelirimizi göreve geldiğimizde 3 bin 616 dolardan aldık, 2024 yılında 15 bin 325 dolar seviyesine taşıdık. Nereden nereye... 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar dolar sınırında. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Artık ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var. Bir zamanlar acaba hangi havalimanına insek diyemiyorduk. Ama şimdi hangi havalimanına insek diyebiliyoruz."

"İmtiyazlılara değil 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik"

Erdoğan, göreve geldiklerinde derslik sayısının 343 bin olduğunu, bugün bu sayının 615 bini geçtiğini, 76 olan üniversite sayısını 208'e ulaştırdıklarını, sağlıkta yatak sayısının 164 binden 271 bine çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önemli bir refah göstergesi olan araç ve konut sayılarında da tarihi nitelikte başarıları yakaladık. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıt sayısı 8,5 milyonken bugün 33 milyonu aştı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde araç satışı 1 milyon 44 bin adetle rekor kırdı. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda biz bunu ikiye katladık ve 26 milyona ulaştırdık. 2008'de 533 bin 105 olan konut satışı 2024'te 1 milyon 478 bin 25'i buldu. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmeti, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. İmtiyazlılara değil 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik."

"Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde aydınlık yarınların teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, öz güven sahibi milyonlarca genç yetiştirdiklerine işaret ederek, "İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız." dedi.

Milletin kendilerini çok iyi anladığını, nasıl bir mücadele içinde olduklarını gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi anlamayanlar, bizim ne yaptığımızı görmeyenler ise inanıyorum ki er ya da geç biz yaşarken ya da bizden sonra bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi inşallah daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller bizim açtığımız bu yolda dosdoğru bir istikamette sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacaktır. Biz o güne kadar şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gölge düşürmeden, onlardan devraldığımız kutsal emaneti yücelterek, Türkiye için, milletimiz için, tüm mazlumlar için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum."

Erdoğan, sözlerini vefatının 87. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anarak, kanları ve canlarıyla Anadolu'yu vatan kılan şehit ve gazilerin tamamını rahmetle yad ederek tamamladı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve yüksek yargı organlarının temsilcileri de katıldı.

