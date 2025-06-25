Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Kabulde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Almanya ile yakın iş birliği halinde olduğunu, yeni dönemde de ilişkileri geliştirilmeye devam edeceklerine inandığını, iki dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Almanya'nın ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu, benzer bir yaklaşımın AB tarafından da beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sona ermesi için gayretlerini sürdürdüğünü, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini, Gazze'de insani krizin derinleştiğini buna bir çözüm bulunması gerektiğini, Suriye'de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.