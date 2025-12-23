Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandığını belirterek, "2028-29 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak. Ülkemiz bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, nasıl "bal bal" demekle ağız tatlanmazsa, destek ve himaye olmadan da ilim, kültür ve sanatın gelişmeyeceğini söyledi.

Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarda da bu durumun geçerli olduğunu ifade eden Erdoğan, hükümet olarak bilimsel faaliyetleri, araştırma geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar her alanda desteklediklerini dile getirdi.

Özellikle gençlerin bilimsel üretim yapmaya teşvik edildiğini, geliştirdikleri projelere önemli destekler sunulduğunu söyleyen Erdoğan, sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik AR-GE destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanına 46,5 milyar lira destek sağlandığını aktaran Erdoğan, özel sektörde de 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla desteklediklerini kaydetti.

Erdoğan, bilim kültürünü ülkenin her köşesine yaymak amacıyla 2007'den bu yana 53 bin 394 projeye 8,22 milyar liralık destek verdiklerini belirterek, "Teknoparklarımızın sayısını 2'den 113'e, ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerinin sayısını sıfırdan 360'a, teknoparkı olan illerimizin sayısını 2'den 64'e yükselttik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'yla, Ulusal ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla farklı düzeylerdeki burs, staj, eğitim ve atölye programlarında öğrenen, öğreten, üreten ve ülkeye katkı vermek isteyen tüm gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'yle büyük bir ivme yakaladıklarını hatırlatan Erdoğan, geçen eylül ayında 13'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST ile milyonlarca genci bilimle, teknolojiyle, inovasyonla buluşturduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilini üniversitelerin yanı sıra kütüphanelerle, bilim, eğitim ve gençlik merkezleriyle donattıklarını, 7 yıl içinde kütüphane kullanım alanını 325 bin metrekareden 800 bin metrekareye çıkardıklarını belirterek, "Yeni açılacaklarla birlikte 2026'da kütüphane kullanım alanımızı 1 milyon metrekarenin, oturma kapasitemizi ise 200 bin kişinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. 300 milyon elektronik kaynağın yanı sıra 141 milyon 700 bin kaynak ile dünyanın 3'üncü büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni öğrenci ve akademisyenlerimizin istifadesine sunduk." diye konuştu.

"Milletimizin çalışkanlığına, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz"

İnsana ve bilgiye yapılan bu yatırımların semeresini geniş bir yelpazede toplamaya başladıklarının altını çizen Erdoğan, bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olunan savunma sanayi alanında gelinen noktayı herkesin bildiğini söyledi.

Yapay zekadan otonom sistemlere, veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza attıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-29 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak. Ülkemiz bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir.

Daha burada sayamayacağım pek çok sahada emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen, Sinop'taki füze denemelerimize 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz. Çünkü biz muhalefet halen bir türlü anlayamasa da milletimizin bilgisine, birikimine, çalışkanlığına, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. Biz işte bu salonda bulunan bilim insanlarımızın zorlukları aşma iradesine, Türkiye'ye hizmet etme şevkine sonuna kadar güveniyoruz."

"Zengin birikimle bilgi ve bilim üretme noktasında yeni bir yola girmiş bulunuyoruz"

Son 23 yılda elde edilen kazanımların gelecek adına ümit ve heyecan verdiğini, daha büyük hedeflere koşmak için yüreklendirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya inşallah devam edeceğiz. Şundan bir defa kimsenin şüphesi olmasın. Ülke ve millet olarak biz evelallah daha fazlasını yapabiliriz. İşte Nobel ödüllü bilim adamımız Profesör Doktor Aziz Sancar, işte İslam bilim tarihinde çığır açan merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin. İşte yüzyılın en iyi beyin cerrahı rahmetli Profesör Doktor Gazi Yaşargil. İşte dünyaca ünlü matematikçimiz merhum Profesör Doktor Cahit Arf. İşte Şeyh'ül Müverrihin yani tarihçilerin piri olarak bilinen merhum Profesör Doktor Halil İnalcık ve daha nicesi örnek alınması gereken birer başarı hikayesi olarak sizin, bizim, hepimizin karşısında duruyor. İnşallah onların gururla taşıdığı bu bayrağı sizler devralacaksınız. İnanıyorum ki bugün sizin yaptığınız bilimsel çalışmalar da bir kar topu misali büyüyecek, yarın başkalarına ilham ve cesaret verecek, rehberlik edecek, Türkiye'nin zirveye ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Yeter ki siz çalışın, araştırın, şevkinizi kırmayın iştiyakınızı kaybetmeyin. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir. Ben bundan asla kuşku duymuyorum.

Semerkant'tan Kurtuba'ya, Bağdat'tan İstanbul'a, Şam'dan Kahire'ye kadar asırlarca dünyanın en önemli bilim, sanat ve kültür merkezlerine ev sahipliği yapan medeniyetimizin inkişafı hiç olmadığı kadar yakındır. Tarih ve medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz zengin birikimle bilgi ve bilim üretme noktasında da yeni bir yola girmiş bulunuyoruz."

Bu yolculukta en büyük ihtiyacın, Batı karşısında kompleksli davranmak olmadığına tam tersine tarihten ve ecdattan miras kalan öz güvene sıkı sıkıya sarılmak olduğuna işaret eden Erdoğan, "Nitekim üniversitelerimiz ve bilim camiamız ideolojik dayatmalardan, kerameti kendinden menkul tiplerin baskısından ve hizipçilikten arındıkça tıpkı kendi yatağında akan bir nehir gibi kendi mecrasına doğru akıyor. Ödül listemizdeki isimleri bunun bir ispatı olarak görüyor sizlerden kıvanç kaynağımız olacak daha nice başarılar bekliyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerini tebrik ederek, muvaffakiyetler diledi.

?Törenden notlar

Törende, TÜBİTAK ve TÜBA'nın faaliyetlerinin anlatıldığı videolar izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 2025 itibarıyla tamamlanan 70 eserin özet bilgilerini içeren dokümanlar ile eserlerin açık kaynak olmak üzere hazırlanan dijital versiyonlarından oluşan çalışma takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Hasan Mandal, İTÜ tarihinin değerli hocalarının başında gelen Hacı Hafız Hoca İshak Efendi'nin kendi el yazısıyla yazdığı son kitabı Kavaid-i Ressamiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan ilk Türk Antarktika Denizcilik Haritası'nı takdim etti.

Daha sonra 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ne layık görülen bilim insanlarına ödül ve beratlarını takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle sahneye çıkan çocuklara da hediye ve harçlık verdi.

