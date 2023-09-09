Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Heilongjiang eyaletinde incelemelerde bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Heilongjiang eyaletindeki incelemeler sırasında eyaletin stratejik konumunu vurguladı ve yüksek kaliteli kalkınma için yeni bir zemin açılması çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde bulunan Dahinggan Dağları'ndaki orman çiftliğinde incelemelerde bulunuyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

HARBİN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletini ülkenin genel kalkınmasındaki stratejik konumunu sıkı şekilde kavramaya ve yüksek kaliteli kalkınması için yeni bir zemin açmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar eyalette yaptığı incelemeler sırasında yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) incelemelerde bulunuyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) köy sakini Shi Ruijuan ve aile üyeleriyle görüşüyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) bölge sakinleriyle görüşüyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'daki (Kuzey Kutbu Köyü) incelemeleri sırasında bölge sakinlerini selamlıyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'ndeki anı salonunu denetliyor, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'ni teftiş ederken öğretim üyeleri ve öğrencilerin temsilcileriyle görüşüyor, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde bulunan Dahinggan Dağları'ndaki bir orman çiftliğinde incelemelerde bulunuyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkan Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) incelemelerde bulunuyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) köy sakini Shi Ruijuan tarafından işletilen bir pansiyonun bahçesini inceliyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Mohe kentinde, nehir kenarındaki bir sınır köyü olan Beijicun'da (Kuzey Kutbu Köyü) bölge sakinleriyle görüşüyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'ndeki anı salonunu denetliyor, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)