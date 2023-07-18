CHP Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son yapılan zamlar ve ekonominin kötü gidişatını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarına ilişkin dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son yapılan zamlar ve ekonominin kötü gidişatını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarına ilişkin dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, Meclis tatile girmeden, Genel Kurul'da yasalaşan torba yasa teklifini hatırlatarak, torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildiğini, kurumlar vergisi oranının artırıldığını, KDV'nin yine artırıldığını, harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldığını, akaryakıt ve doğal gazdan alınan ÖTV'ye yapılan fahiş artışların bunu izlediğini belirtti. Motorine ve benzine bir gecede litre başına 5 lira zam yapıldığını, LPG'ye litre başına 4 lira zam yapıldığını belirten Özel, şöyle konuştu: