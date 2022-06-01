CHP'li Sarıbal: "RTÜK, basını cezalandırmaya çalışan kuruma dönüştü" - Haberler

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, RTÜK'ün basını baskı altına alabilmek için cezalandırmaya çalışan özel bir kuruma dönüştüğünü savundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK'ün, bazı televizyon kanallarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili videoyu yayımladığı için ceza verdiğini söyledi.

RTÜK'ün, haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sunumu sırasındaki davranışları nedeniyle çalıştığı televizyonu cezalandırdığını ileri süren Sarıbal, RTÜK'ün basını baskı altına alabilmek için cezalandırmaya çalışan özel bir kuruma dönüştüğünü iddia etti.

Basının özgür ve bağımsız olması gerektiğine işaret eden Sarıbal, RTÜK yönetim kurulu üyelerine seslendi. Sarıbal, "Bilsinler ki bu devran böyle gitmez. Elbette bu karanlık düzen yıkılacak, elbette adaletin egemen olduğu bir düzen gelecek. Bunlar, bu karanlık düzene çanak tuttukları için o gün aydınlık düzenin hukuk düzeni altında hesap verecekler." diye konuştu.