CHP'li Övünç Demir, Torbalı Belediye Başkanı olarak göreve başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir görevine başladı.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Torbalı Adliyesinde mazbatasını alan Demir, belediye hizmet binası önünde vatandaşlara hitap etti.

İsrafı önleyeceğini, lüks harcamaları bitireceğini belirten Demir, "Belediye şirketlerinde fiyatları aşağı doğru güncelleyeceğim. Sosyal belediyecilik yapacağım." ifadelerini kullandı.

Demir makam aracına binmeyeceğini, kendi aracını kullanacağını kaydetti.