CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Can Atalay'ın olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesini isteyerek, "Can Atalay'ın olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmeyi ertelediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin bugün bir karar vermemesinin hukuken, vicdanen kendilerini rahatsız ettiğini belirten Başarır, "Bu durum, Meclis'in, bu kutsal çatının itibarına gölge düşürmektedir. Can Atalay Meclis'te olmalıdır. Bu dosya hakkında karar verin. Can Atalay'ın olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Başarır, dünyada gıda enflasyonunun düştüğünü, Türkiye'de ise arttığını ifade etti.

Ali Mahir Başarır, temmuzda yüzde 60 civarında olan gıda enflasyonunun eylülde yüzde 75,7'ye çıktığını dile getirerek, emekli, işçi, köylü ve öğrencinin en büyük derdinin beslenme olduğunu savundu.

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 5 bin liranın da emeklinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını öne süren Başarır, "Ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda bırakılan emeklileri kapsam dışında bıraktınız. Yılın ilk 9 ayında 60-65 yaş üstü 22 bin 115 kişi iş için başvuruda bulundu. Emekliye mücbir sebep var, temsil ve ağırlama giderlerinde mücbir sebep yok mu? Mücbir sebebi uygulayacak tek emeklileri mi buldunuz?" diye sordu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, Anayasa Mahkemesinin bir üyesinin Can Atalay dosyasına hazırlanamadığı gerekçesiyle kararın ertelendiğinin belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi en yetkili ve en üst mahkeme. Onun kararları Yargıtay'ı da bağlar. Oradaki birçok üyeyi, Sayın Başkan'ı tenzih ederek söylüyorum. İçişleri Bakanlığından bir Bakan Yardımcısı Yargıtay'a ya da Sayıştay'a gelip tek bir sayfa bile çevirmeden Anayasa Mahkemesine geçiyorsa ya da yine Çağlayan'da şaibeli bazı kararlara imza attıktan sonra Yargıtay'a gelip bir dosya hakkında tek bir imza bile atmadan Anayasa Mahkemesine geçiyorsa bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum."

"Filistin'de her sivilin kaybı canımızı acıtıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmesinin kapalı oturumla yapılmasına dair değerlendirmesi sorulan Başarır, "Yüz yıllık bir devlet geleneğimiz var. Genelkurmay İkinci Başkanı, MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'nin ve dünyanın güvenliğini ilgilendiren durumlarda muhalefetle görüşür, muhalefete bilgi verirdi, hassasiyetleri anlatırdı. Geçmişteki Cumhurbaşkanlarımız Çankaya'da muhalefet liderleriyle en azından haftada bir gün oturur, bir masada konuşabilirdi. Bu ortak iradeden 2017'den sonra o kadar çok uzaklaştık ki." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Genel Kurulunda İsrail-Filistin çatışması ile ilgili genel görüşme önergesine ortak imza verdiklerini anımsatarak, "Filistin bizim meselemiz. Filistin'de her sivilin kaybı canımızı acıtıyor. Dışişleri Bakanı gelip dışarıda duyulması Türkiye'nin güvenliğine zarar verecek konularda bilgi verirse tabii ki kapalı görüşme olacaktır. Kamuoyu ile paylaştığı konuların aynısını tekrarlayacaksa özel, mühim gizli kalması gereken konuları paylaşmayacaksa bunu da eleştiririz." dedi.