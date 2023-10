Haberler ›› Politika ›› CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Can Atalay'ın olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesini isteyerek, "Can Atalay'ın olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." dedi. Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmeyi ertelediğini söyledi.