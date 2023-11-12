CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri, bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye'nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri, bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye'nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret etti.

Kurulan platformdan partililere seslenen Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentte yol açtığı yıkımı hatırlattı.

Özel, afetin ardından CHP'li belediyeler ve parti yöneticilerinin Hatay'ın yardımına koştuğunu ifade ederek, "İlk günlerde büyük koordinasyonsuzluk yaşandı. O süreçte tüm Türkiye'de geç kalındı ama Hatay'da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor, 9 şehirde bitti, Hatay'da daha bitmedi." diye konuştu.

Deprem konutlarına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'da 275 bin konut yapılması gerekiyor. 33 bininin ihalesi yapıldı, inşaata başlanan bunun çok daha azı. İhalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti, bir sene sonunda 10 Hataylıdan 9'u yine sokakta. 'Konteyner kentlerde kalınıyor.' deniliyor, yağmur alıyor, sızdırıyor. Konteynerlerin birçok sorunu var, insanlar kendi onarmaya çalışıyor. Kimi de bıkıp çadır alıyor ve mahalle aralarına gidiyor. Mahalle arasındaki çadır kuranlar konteyner istiyor, veren yok. Başvuru yapılınca yardım kesiliyor yani Hatay'da sorun çok."

Özel, genel başkan seçilip mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Hatay'a yapacağını söylediğini anımsatarak, kenti gündemde tutmak istediklerini anlattı.

"Verilen sözleri tutmalılar"

Kente verdikleri önemi artıracaklarını dile getiren CHP Genel Başkanı Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu partinin birinci genel başkanı, Hatay'ın sevdalısı demiş ki: 'Hatay, benim şahsi meselemdir'. Şu anda görevdeki genel başkan olarak ben de diyorum ki: 'Bundan sonra Hatay, benim şahsi meselemdir'. Hatay'ı, Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri, bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye'nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, parti meclisi üyelerimizi göndereceğiz. Milletvekili grubumuz, Hatay'a verdiği önemi arttırarak sürdürecek ve bundan sonraki süreçte Hatay, sesinizin duyulması, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa takip edeceğiz."

Özel, deprem konutlarının yapımını da takip edeceklerini söyleyerek, "Önemli olan hızlı yapmalılar ama hızlı yaparken alelacele dolgu alanlara falan değil sağlam zeminlere yapmalılar. Verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip seçimden sonra bu işin arkasından çekilmemeleri için mutlaka ve mutlaka bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Depremler nedeniyle kentteki sağlık çalışanlarının da yaşamını yitirdiğini belirten Özel, hastanelerin perişan durumda olduğunu, yeterli donanım bulunmadığı için ölümlerin olduğunu savundu.

Özel, Hatay'daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerinden heyet oluşturacaklarını, heyetin kentteki çalışmalarının ardından hazırlayacağı raporu Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

"Böyle büyük acıları bir daha yaşamamayı ümit ediyoruz"

Eğitimle ilgili sorunları bildiklerini anlatan Özel, "Buraya atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerini, işsizlik sorununu biliyorum. Hepsini teker teker çalıştım, okudum, notlar aldım. Hatay, bundan sonra benim şahsi meselemdir." ifadelerini kullandı.

Özel, kente gelince müziği kapattırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatay'da müzik çalmak içime sinmez, sinmiyor. Böyle büyük acıları bir daha yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için dirençli kentler inşa etmek, akla, bilme, fenne uymak, torpil, iltimas geçmemek, şeffaf, dürüst, iyi yönetmek lazım. Böyle bir yönetime kavuşmak ve ülkeyi kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depremlerin ardından kentteki vatandaşların her an yanında olmaya gayret ettiklerini, şu anda Antakya, Samandağ ve Kırıkhan'da çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, CHP Genel Başkanı Özel'e ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na Atakaş Hatayspor forması hediye etti.

Özel ve beraberindekiler, programın devamında KİPTAŞ Antakya Geçici Yaşam Alanı'nın açılışını yaptı, prefabrik evde kalan aileyle bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Kentteki programı kapsamında Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Savaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kente etkisiyle ilgili Özel'e sunum yaptı.

Özel, sunumun ardından, belediyesini yönettikleri ve yönetmeye talip oldukları şehirlerde "dirençli kentler" konusunda önemli vizyon belgesi paylaşacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu parti yöneticilerinin yarından itibaren Hatay'da görevlendirileceğini belirten Özel, kentin sağlık ve eğitimle ilgili sorunlarına ilişkin rapor oluşturulacağını anlattı.

Özel, sunumdaki borçlar kısmına değinerek, "Borçlar kısmı çok hazin. Devletin bu konuda üstüne düşeni yapması gerekiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası koca bir şebekenin ortadan kalktığı durumda böyle gelir kayıpları ve olağan dışı giderlerle karşılaştı, yeniden yapıldı. Bu belediye gücüyle altından kalkılamaz." diye konuştu.

Hatay'ın dirençli şekilde yeniden inşasının önemine dikkati çeken Özel, kentin ulaştırmayla ilgili sıkıntılarını takip ettiklerini, bu konuda da yerinde yapacakları tespitleri Türkiye'ye duyuracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti. Dua eden ve kabirlere karanfil bırakan Özel, depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.