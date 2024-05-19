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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erbaa'daki patlama hakkında bilgi aldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen patlamaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan bilgi aldı. Patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Erbaa'daki bir bağ evinde 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Tokat Valisi Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük ile telefonda görüştü.

Olay ve yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Özel, partisinin Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı süreci takip etmesi için görevlendirdi.

Kaynak: AA / Politika

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