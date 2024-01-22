Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Elazığ'da konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da yapacakları işleri anlattı ve destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP seçildiği her yerde nasıl çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Dünyada çok iyi örnekleri var. Türkiye'de göç alan belediyeleri CHP yönetiyor. Göç veren belediyeleri de AK Parti yönetiyor" dedi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde merhum Tunceli Milletvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgül Özel, Elazığ'a döndü. Özel, parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Özel, "Birlikte olalım. Biz bu işi hep beraber başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacağız. Acıyı, depremi, sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini artıracağız. Elazığ'ı ayağa kaldıracağız. Elazığspor'u ayağa kaldıracağız. Gençlerin yüzünü güldüreceğiz. Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. CHP seçildiği her yerde nasıl çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Dünyada çok iyi örnekleri var. Türkiye'de göç alan belediyeleri CHP yönetiyor. Göç veren belediyeleri de AK Parti yönetiyor. CHP'nin yönettiği belediyelere dönün bakın elbette orası göç alıyor. Tüm Elazığlıları, Malatyalıları, Tuncelilileri, Sivaslıları Kadıköy'e götüremeyiz. Onları Karşıyaka, Beşiktaş, Bornova ve Manavgat'a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler ve o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi, dürüst yönetim ve çokça hizmet vaat ediyoruz. 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Türkiye Elazığ Deprem Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayserispor - İstanbulspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? İyi Parti Ankara adayı kim? Ankara B. Belediye adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Propolis deneyi nedir? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı "Propolis" deneyini nasıl yapacak? Tosuncuk son hali nasıl? Tosuncuk cezaevi fotoğrafı! Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu hayatı ve biyografisi! Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek? 22 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 22 Ocak Pazartesi ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Ocak Pazartesi 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title