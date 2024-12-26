CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Ormancılar Derneğinin 100. Yıl Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün arttığı bir Türkiye hedefliyoruz. Asgari ücret, temel ücret olmaktan çıkarılacak ve emeğiyle geçinen herkesin refah seviyesini yükseltecek politikalar hayata geçirilecek." dedi.

Özel, Türkiye Ormancılar Derneğinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuştu.

Türkiye Ormancılar Derneğinin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle kurulan ilk sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu vurgulayan Özel, "Atatürk'ün yeşile ve ormana verdiği önemi, Ankara'nın bozkırında adeta bir vaha olan Atatürk Orman Çiftliğini kurmasından anlamak mümkün. Ancak bu çiftliğin vasiyetine aykırı şekilde yapılaşmaya açılması ve yeşil dokusunu kaybetmesi hepimizi çok üzen ve utandıran bir durum." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı'nda hayata geçirdiği BAKAP Projesi'ne değinen Özel, daha önce konut alanı olarak planlanan bölgenin, mahkeme kararının ardından belediye tarafından orman ve tarım alanına dönüştürüldüğünü belirtti.

Özel, "Bu alan, çocukların doğayla tanışacağı, ağaç dikmeyi öğreneceği bir tarım ve turizm merkezi haline geliyor. Bir milyar lira değerindeki konut projesini tarım ve orman merkezine çevirmek vizyonsuzluk değil, geleceğe yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sistematik bir politikanın sonucu"

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ormanların sıkı biçimde korunduğunu ifade eden Özel, 2018'de Orman Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ormanlarda yasa dışı işgalin önünün açtığını dile getirdi. Özel, "Artık bir kişi, 'Sen orman değilsin' dediğinde, o alan orman vasfını kaybediyor. Bu, Cumhuriyet'in kurucu iradesine aykırı bir durumdur." sözlerini sarf etti.

Muğla, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde yangınların hemen ardından otel inşaatlarının başladığını aktaran Özel, "Bu, tesadüf değil, sistematik bir politikanın sonucudur." görüşünü paylaştı.

Ormanların korunmasının memleket meselesi olduğunu belirten Özel, "Bir orman yanabilir ama bu onun orman özelliğini kaybettiği anlamına gelmez. Ancak rant uğruna bu alanlar imara açıldığında, ormanların vasfı kasıtlı bir şekilde yitirtilmiş oluyor." diye konuştu.

Artan orman yangınlarının, iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığı eleştirisinde bulunan ve Türkiye'de yılda ortalama bin 408 orman yangını meydana gelirken, son 10 yılda bu rakamın 2 bin 568'e çıktığını söyleyen Özel, "Bu artış, 87 yıllık ortalamanın yüzde 80 üzerinde. Teknolojinin, yangın söndürme araçlarının ve personelin artmasına rağmen bu tablo, iktidarın doğrudan sorumluluğunu ortaya koyuyor. Bu iktidar, çocuklara, gençlere, kadınlara iyi gelmediği gibi ormanlara da iyi gelmiyor." dedi.

Özgür Özel, köklü bir geçmişe sahip Orman Genel Müdürlüğünün, orman yangınlarıyla mücadelede zafiyet yaşadığını, ormanların kurulması konusundaki sorumluluklarını yerine getiremediğini söyledi.

Ormanların korunması için mevcut politikaların değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, Orman Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısının yenilenmesi, orman yangınlarına müdahale için daha güçlü araç ve ekipman sağlanması, rant politikalarına karşı yasal düzenlemelerin yapılması ve Anayasal güvencelerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Altından daha değerli olduğunu anlamamız gerekiyor"

Orman alanlarında verilen maden ruhsatlarının orman ekosistemine ciddi zararlar verdiğine dikkati çeken Özel, 2003-2023 yıllarında toplam 179 bin hektar ormanlık alanın madencilik faaliyetleri için tahsis edildiğini, 111 bin hektarlık orman alanına maden ruhsatı verilen 2012 yılının bu konuda zirveyi teşkil ettiğini hatırlattı.

Karadeniz'de, Ordu ve Giresun gibi illerde madencilik ruhsatlarının, ormanlık alanların yüzde 80'ine kadar ulaştığını belirten Özel, "Bu vahşi madencilik çalışmaları, ranta dayalı politikalar ve kaynakların yüzde 98'inin yurt dışına taşındığı bir sistemle ormanlarımız yok ediliyor. Yukarıdaki yeşil varlığın, aşağıdaki altından daha değerli olduğunu anlamamız gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Ormanlardan verilen izinler ve maden ruhsatları gibi uygulamaları "dumansız yangınlar" olarak tanımlayan Özel, bu tür politikaların ormanları gerçek yangınlardan daha yıkıcı bir şekilde yok ettiğini vurguladı.

Özel, ormancıların da ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, iktidar olduklarında orman varlıklarının korunması için reform yapacaklarını, Türkiye Ormancılar Derneği ve orman mühendisleriyle işbirliği içinde kapsamlı bir orman programı hazırlayacaklarını belirtti.

Özel, "Bu rant politikalarına karşı kararlı duruşumuz sürecek. Türkiye'nin ormanlarını ve doğasını gelecek nesillere koruyarak bırakmak hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

"Alım gücündeki kayıpları telafi etmekten uzak"

Önceki gün açıklanan asgari ücreti de eleştiren Özel, asgari ücrette yapılan artışın, alım gücündeki kayıpları telafi etmekten uzak olduğuna işaret etti. Özel, Türkiye'de asgari ücretin bir temel ücret haline geldiğine dikkati çekerek, bu durumun çalışanların ekonomik refahını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Avrupa ülkelerindeki asgari ücret politikalarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştıran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da asgari ücret, işe yeni başlayanlar için geçerli bir alt sınırdır ve çalışanların yüzde 9'u bu ücreti alır. Almanya'da bu oran yüzde 6'dır. Ancak Türkiye'de durum çok farklı. Çalışanların yüzde 57'si asgari ücretle çalışıyor ve ücretlilerin yüzde 87'si asgari ücretten doğrudan etkileniyor. Bu, asgari ücretin artık temel ücret haline geldiğini gösteriyor."

Asgari ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği yönündeki değerlendirmelere tepki gösteren Özel, asıl sorunun, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve düşük maaş politikası olduğunu anımsattı.

Asgari ücretin, enflasyon karşısında alım gücünü korumaktan uzak olduğunu vurgulayan Özel, "Alım gücünü kaybetmiş bir ücrete yapılan bu artış, Cumhuriyet tarihinde ilk kez zam değil, fiili bir indirimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların kira, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirten Özel, "Biz, çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün arttığı bir Türkiye hedefliyoruz. Asgari ücret, temel ücret olmaktan çıkarılacak ve emeğiyle geçinen herkesin refah seviyesini yükseltecek politikalar hayata geçirilecek." dedi.

Özgür Özel, emekçi ve emeklilerin, iktidarın politikaları sonucu her geçen gün yoksullaştığını aktararak, "Türkiye'nin adaletli bir gelir dağılımına ve gerçek bir sosyal devlet anlayışına ihtiyacı var." diye konuştu.

"Bir avuç zengine gidiyor"

Türkiye'de ücretlilerin milli gelirden aldığı payın dünya ortalamalarının çok gerisinde olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"OECD ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 50 ile 55 arasında. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 60 ile 70 arasında. Türkiye'de ise bu oran yalnızca yüzde 25. Böyle bir dağılım dünyada başka bir yerde yok. Geriye kalan yüzde 75, bir avuç zengine gidiyor. Bu adaletsizlik sürdürülemez.

TÜİK, enflasyonu düşük göstererek iktidarın propaganda aracı haline geldi. Gerçek enflasyon yüzde 120'leri bulurken, TÜİK bunu yüzde 48 olarak açıklıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yaptık diyerek algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Ancak çıplak gözle gördüğümüz tablo bambaşka. İnsanlar alım güçlerini her geçen gün kaybediyor."

Özel, "bir çok alanda geride bulunan Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ise ilk sırada bulunduğuna" dikkati çekti.

Cumartesi günü sivil toplum kuruluşlarınca Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitingde tüm mağdur kesimleri dayanışmaya davet eden Özel, "Şu ana kadar 168 sivil toplum örgütü bu çağrıya destek verdi. Başta asgari ücret, düşük emekli maaşları ve memur zamları olmak üzere, bu sefalet düzenine karşı sesimizi yükselteceğiz. İşçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf, yoksul… Kim bu düzenden şikayetçiyse meydanda olmalı. Bu haklar söke söke alınacak." ifadesini kullandı.