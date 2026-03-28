CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Özkan Yalım, o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız." dedi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, bu ülkenin hiçbir evladının yalnız, sahipsiz olmadığını, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun milleti ayakta tutacak şeyler olduğunu söyledi.

Özel, Türkiye'de kimliği, kökeni, inancı ne olursa olsun yumruk gibi bir arada durmanın, birbirine sahip çıkmanın CHP'nin işi olduğunu belirtti.

Birilerinin, "CHP, köprüye karşı" söylemini çıkardığını, bunun yalan ve yanlış olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Köprüyü ilk öneren, ilk savunan, parti programına yazanız ama aması var, bu yöntemle değil. Bu Özgür Ceylan'ın dilinde tüy bitti, 'Bu köprüye verilen parayla 3 köprü yapılır. Böyle geçiş garantisi olmaz, böyle finans kaynağı olmaz. Koskoca devletin Çanakkale'ye bir köprü yapacak gücü yok mu?' diye. Bu köprüyü rahmetli (Turgut) Özal yapsaydı şimdi 59 liraya geçiyordunuz, biz yapsaydık bedavaya geçiyordunuz. Bu iktidar yaptı, 995 lira. Deli Dumrul köprüsü gibi para. Biz bu kente, topraklara borçluyuz. CHP iktidarında Çanakkale Köprüsü Çanakkalelilere bedava olacak. Turistik, transit için gelen, başka şey için geçen, makul bir ücret öder ama bu kenti, ülkeyi bekleyenler, Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlar, bu köprüye para ödemeyecekler."

"Demokratik bir rejimi, İran halkı kuracaktır"

CHP Genel Başkanı Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Savaş, kaçınılmaz olmadıkça cinayettir. Son çare, savaştır." dediğini anımsatarak, o yüzden partisinin barışın arkasında olduğunu aktardı.

İran'ın kadınlara yaptıklarıyla, antidemokratik uygulamalarıyla benimsedikleri bir rejime sahip olmadığını vurgulayan Özel, "İran'ın demokratik bir Cumhuriyet olması için kararı, mücadeleyi, İran halkı verecektir. Demokratik bir rejimi, İran halkı kuracaktır. Ellerinde 71 bin Filistinlinin kanı olan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile onu savaş kahramanı ilan eden (ABD Başkanı Donald) Trump'ın füzeleriyle İran'a yapılan müdahaleyi lanetliyoruz. Emperyalist işgalcilere karşı mücadelenin topraklarından bir kez daha haykırıyorum ki kahrolsun Trump'ın emperyalist emelleri, kahrolsun Amerikan emperyalizmi." diye konuştu.

"Filistin, CHP için onur meselesidir"

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'a destek verdiği noktadayız. Filistin'in arkasındayız. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin mücadelesinin yanındayız. Bugün rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın oğlu da dava arkadaşlarının partisi de daha önce AK Parti'de siyaset yapıp ayrılmış, parti kurmuş genel başkanların partileri de bu iktidarın kendisi dışında hiç kimse Filistin'i Türkiye'de yalnız bırakmamaktadır. Filistin meselesi, CHP için bir onur meselesi, bu millet için milli bir meseledir."

Özel, ABD-İsrail/İran Savaşı'nda yaşananlar yaklaşırken uyardıklarını, savaş çıktığı gün "Hürmüz Boğazı" dediklerini ancak 13 saat sonra Türk gemilerinin uyarıldığını savundu.

Ham petrole gelen zammın dörtte üçünün ÖTV'den karşılandığını belirten Özel, "Fiyatlar şimdi her gün bir düşüyor, bir çıkıyor. Savaş bitmedikçe bu tehlike büyük. Bu fiyatlar yüksek ama ÖTV kısmı tükendi. Bundan sonra yüzde 20 KDV var. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz: Mazotun, benzinin KDV'sini yüzde 1'e düşürün. Hem millete bir nefes aldırın hem de kalıcı bir enflasyon şokunu önleyin. KDV'nin savaş bitene kadar yüzde 1'e indirilmesini ve zamların pompaya yansıtılmamasını, iğneden ipliğe her şeyin zamlanmamasını bir kez daha öneriyoruz." diye konuştu.

"Özkan Yalım, o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur"

Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Konunun iki tarafı var. Bir tarafı AVM'de kusur vardı. '10 kamyon al belediyeye.' dedi. '3 alayım.' dedi. Almadı, şikayetçi oldu. Bakacaklar, kendine almamış, belediyeye demiş. Neyse çıkacak. Kendi cebine bir şey almamış, 300 tane tırı olan, bilmem ne olan, Uşak'ın en zenginlerinden biri olan... Ama bunları yaptılar, bununla siyaseten mücadele ederiz. Bu sırada bazı görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler sonrası tabii ki şu an içeride. Nedir? Konuşacak, kendini anlatacak. Özkan Yalım, o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız."

Özel, "Orada kime, ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme, partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye, gereğini yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

AK Parti kurulduğunda büyük umut bağlayanlara, kapı kapı dolaşanlara ve partisinin başarısı için çalışanlara seslenen Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidara siz böyle mi geldiniz? Bunun için mi geldiniz? Partiniz iktidarda kalsın diye bir yıldır yapılanlar burada. En son buraya kadar mı düştüler? Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması için bu yandaş basının bu görüntüleri servis etmesine umut bağlamışlar, bir yerden yönetiyorlar. Devletin polisinden, polisin kamerasından, namuslu, şerefli Türk polisinin polis kamerasından paparazzi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun. Böyle mi tutunacaksınız iktidara? Hatırlayın FETÖ'cüler yapmadı mı bunu? Ne oldu sonları?"

O yüzden bugün basılan o tüm paçavraları basanlar utanmaz, bastıranlar utanmaz ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta, bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim. Bunu da Çanakkale'den milletime söyleyeyim."

Mitinge, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı.