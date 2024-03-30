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Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı

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Bolu'da 239 bin 169 seçmen sandığa gidecek: Hazırlıklar tamamlandı

BOLU - Türkiye'de yarın 5 yılda bir yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da, sandıklar kurulurken hazırlıklarda sona gelindi.

Türkiye'de 5 yılda bir yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimine saatler kala Bolu'da seçim sandıkları kurularak hazırlıklarda sona gelindi. Günler öncesinden ise sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliği ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunca, bilgilendirme yapılmıştı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturulurken sandıklar ve kabinler görüntülendi. Oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşların oy kullanacağı sandıkları rahat bulmaları için gerekli bilgilendirmelerin görevliler tarafından yapılacağı öğrenildi.

Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Seçmenler, 31 Mart Pazar 2024 saat 08.00'den itibaren sandık başına gidecek. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, kurulan 1061 sandıkta oy kullanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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