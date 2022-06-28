BM'den İspanya-Fas sınırında ölen göçmenler için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Haziran'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine geçmeye çalıştıkları esnada hayatını kaybeden 37 göçmen için hızlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunurken, "Fas ve İspanya hükümetine ölümlerle ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütme ve sorumluluk alma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW), 24 Haziran'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya Fas sınırından yaşanan göçmen akınında hayatını kaybeden 37 kişi hakkında hızlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan komite, "İnsan hakkı olarak daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için sınırdan geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybetmesi karşısında dehşete düştük. Bu trajedi ile ilgili derin endişe ve üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz. Tüm devletlere göçmenlerin zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı herhangi bir muamele veya cezaya tabi tutulmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca devletlerin sınırlarında geçerli olan politika ve uygulamalar, tüm insan hakları yükümlülüklerine uygun olmalıdır. Hükümetler, her türlü şartta göçmenlerin yaşam, haysiyet, güvenlik ve fiziksel bütünlük haklarını güvence altına almalıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

Yetkili makamları sorumluluk almaya davet eden komite, "Bu belirsiz durum esnasında yaralanan göçmenler ve güvenlik güçleri için de üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Hayatını kaybeden göçmenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz. Sınır politikalarında insan hakları temelli bir yaklaşım olsaydı bu trajedi önlenebilirdi. Fas ve İspanya hükümetine ölümlerle ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütme ve sorumluluk alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm mağdurların ve ailelerinin adalete erişimini sağlamak için tedbirler alınmalıdır. Yetkili makamlar, insan hakları ihlalleri için tazminat ödemelidir. Ayrıca Fas Hükümeti, cansız bedenleri korumak, kimlik teşhisi yapmak, ailelerini bilgilendirmek ve cansız bedenlerin nakli için gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür. Elbette yaralılar için de tıbbi destek verilmelidir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

Yerel hükümetten 24 Haziran'da yapılan açıklamada, 400'den fazla göçmenin yerel saatle 08.40'ta sınırdaki tel örgülere akın ettiği, en az 130 göçmenin sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti. Göçmenlerin Fas sınırında bulunan ve Çin mahallesi olarak adlandırılan bölgedeki kontrol noktasının giriş kapısını kırdığı, dikenli ter örgüden atlayarak Melilla'ya girdiği vurgulanmıştı. Göçmen akınının "organize edilmiş bir olay" olduğu, birçoğunun Fas sınır görevlilerinin geçişi önlemeye yönelik 2 saat süren müdahalesine rağmen İspanya topraklarına girebildiği kaydedilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika