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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesini ziyaret etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kararname ile Bitlis Valisi olarak atanan Vali Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesini ziyaret etti. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in eşlik ettiği Vali Karaömeroğlu, ilçe merkezini gezip genel durum bilgisi aldı. Karaömeroğlu, vatandaşların hal ve hatırını sorup bol bol sohbet etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararname ile Bitlis Valisi olarak atanan Vali Erol Karaömeroğlu, ilçe ziyaretçileri çerçevesinde Tatvan ilçesini ziyaret etti. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in eşlik ettiği Vali Karaömeroğlu, ilçe merkezini gezip genel durum bilgisi aldı. Karaömeroğlu, vatandaşların hal ve hatırını sorup bol bol sohbet etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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