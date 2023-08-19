Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kararname ile Bitlis Valisi olarak atanan Vali Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesini ziyaret etti. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in eşlik ettiği Vali Karaömeroğlu, ilçe merkezini gezip genel durum bilgisi aldı. Karaömeroğlu, vatandaşların hal ve hatırını sorup bol bol sohbet etti.