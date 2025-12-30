Bingöl'de AK Parti Bingöl İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Silahların gölgesinin olmadığı, siyasetin alanının genişlediği, demokratik siyaset içinde ülkemizin ilerlemeye devam ettiği bir ortamı hep birlikte oluşturacağız. 'Terörsüz Türkiye' çok daha güçlü, büyük bir Türkiye demektir. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Yılmaz, kentteki temasları kapsamında Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

AK Parti'nin bir hareket olduğunu belirten Yılmaz, bu hareketin omurgasını teşkilatların oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, "AK Parti sıradan bir parti değil, ülkemizin çok eskilere giden birikiminin bugünkü dönemde kendisini ifade etmiş biçimdir. Hiçbir karşılık beklemeden, gönülden, vaktini, enerjisini bu davaya veren, koşturan tüm teşkilat mensuplarına en derin hürmetlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne Türkiye'de ve Bingöl'de teşkilatlarda hizmet sunan herkesi selamlıyoruz, her kademede görev yapan partililere şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti inşa edecektir"

AK Parti'nin devletle milleti kucaklaştırdığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti geçmiş değerlerimizle, mirasımızla, medeniyetimizle bugünkü dünyayı, modern dönemi birleştirmiştir. Bu ikisini birbirinin zıttı, birbirini dışlayan meseleler olarak görmemiştir. Tam aksine sağlam bir tarih ve medeniyet şuuruna sahip bir toplumun çok daha hızlı bir şekilde modern hayatın gereklerine uyabileceğini, güçlenebileceğini, kalkınabileceğini göstermiştir. AK Parti, bu milletin hareketidir, bu milletin hareketi olmaya devam edecektir. Nasıl ki son 23 yılda büyük dönüşümlere, değişimlere imza attıysa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerle, bütün bu kadrolarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı da AK Parti inşa edecektir, Cumhur İttifakı inşa edecektir."

"2026 yılında depremin yükü hafifleyecek"

Türkiye'nin son 23 yılda her alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Yılmaz, ülkede bu süreçte beklentilerin de yükseldiğini belirtti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çıta yükseldi, bu çıtayı siz yükselttiniz, AK Parti yükseltti. Bu bizim başarımız. Bu bizim başarımız olduğu kadar da imtihanımız. Şimdi bu çıtaya göre siyaset yapmamız lazım. Bu yüksek beklentileri karşılayacak şekilde çalışmamız, koşturmamız lazım, onu da yapıyoruz. 2023 yılında büyük bir deprem yaşadık. Özellikle Hatay'da gördüğümüz manzaralar... Şunu söylüyorlardı, 'Bu enkaz bile birkaç seneye zor kalkar.' Koca koca şehirler yıkıldı. Kolay değil. O tarihten bugüne gerekli bütün tespitler yapıldı, enkazlar kaldırıldı, alanlar belirlendi, planlamalar yapıldı. Geçen ben de katıldım, o sevince ortak oldum, 455 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim ettim. Dünyada bunun bir örneği yok. Dünyanın en büyük şantiyesi, 200 bin insan çalışıyor o şantiyede."

Sadece konut yapılmadığını, yolların, tünellerin, köprülerin, hastanelerin, okulların, şehirlerin altyapılarının, organize sanayi bölgelerinin yeniden yapıldığını, koca bir bölgenin yeniden inşa edildiğini belirten Yılmaz, "Bugünkü fiyatlarla 90 milyar dolar para harcadı devlet bu işe, dile kolay. En gelişmiş dediğimiz ülkeleri bile sarsabilecek bir rakam ama çok şükür güçlü bir liderlikle, siyasi istikrarla, kararlı bir yönetimle bunları başardık. Bu sene artık aşağı yukarı sonuçlanacak. 2026 yılında deprem yükü hafifleyecek. Bu şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli, güçlü bir şekilde hazırlamış olacağız. Bunu en iyi bilen illerden biri de Bingöl." dedi.

Yılmaz, Bingöl'de yaşanan büyük depremlerden sonra yapılan çalışmaların unutulmadığını dile getirerek, Bingöl'ün okuluyla, konutuyla, alt ve üst yapısıyla yüzde 85'inin AK Parti hükümetleri döneminde değiştiğini belirtti.

AK Parti döneminde Türkiye'de büyük değişimler ve dönüşümler yaşandığına işaret eden Yılmaz, demokrasi alanındaki değişim ve dönüşümün de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

"Bütün kimlikleri kucaklıyoruz"

Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanlar ana dillerini konuşamıyordu. Başörtüsü gibi inançlarının gereğini yapamıyorlardı. Bugün her türlü imkan var. Ne oldu, memleket yıkıldı mı, bölündü mü? Hayır, çok daha güçlendi, birilerinin istismar ettiği, kullandığı sorunlar ortadan kaldırılmış oldu. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtladı bu zihniyet. Çok şükür bugün öyle bir problemimiz de kalmadı. Başı açık, başı örtülü, bütün vatandaşlarımız rahatça eğitimini alıyor, işine gücüne bakıyor. Bir insan inancını, kimliğini gizlemek zorunda hissediyorsa, o toplumun ilerlemesi, kalkınması mümkün değildir. İnsanlar rahat olacak, kimliğini, inancını rahat ifade edecek, yaşayacak. Bu hem insanları mutlu eder, huzurlu yapar, hem de topluma ve devlete güç verir. Bütün kimlikler başımızın tacı ama kimliklerin siyasi istismarına da sonuna kadar karşıyız. Siyasete, kimlik siyaseti yapılmasına da karşıyız. Kim yapıyorsa onun millet takdirini yapsın. Bütün kimlikleri kucaklıyoruz. İnsanların kimliklerini rahatça ifade ettiği, yaşadığı bir ortamı inşa ediyoruz, gerisi toplumun kendi sosyal, kültürel hayatıdır, tercihleridir."

"Demokrasideki gelişmelerle kalkınma birlikte yürüyor"

AK Parti'nin demokraside standartları yükselttiğini dile getiren Yılmaz, "Ekonomide, kalkınmada hiçbir dönemde olmadığı kadar hızlı bir gelişme sağladı. 2002 yılında bütün ekonomisinin büyüklüğü 238 milyar dolar. Toplam bir yılda Türkiye'nin ürettiği bütün malların, hizmetlerin toplam değeri 238 milyar dolar. Toplam ihracatı ise 36 milyar dolar. Bu yıl itibarıyla 1,5 trilyon doları aşan bir ekonomi olacağız. Bu bize şunu da gösteriyor, demokrasideki gelişmelerle kalkınma birlikte yürüyor. Temel hak ve özgürlükleri genişlettiğinizde, demokratik standartları yükselttiğinizde, insanları rahatlattığınızda, özgürlük alanlarını arttırdığınızda ekonomi de, kalkınma da hızlanıyor." dedi.

Yılmaz, bu gelişmeleri sağlarken birçok engelin de çıktığını, terör örgütleriyle, vesayetçi yapılarla mücadele edildiğini dile getirerek, o engellere rağmen bu başarının sağlandığını, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olarak dünyada farklı bir konumda bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın milletten aldığı güçle, destekle, duayla uluslararası alandaki duruşu her türlü takdiri hak ediyor. Gazze meselesi başta olmak üzere kimsenin konuşamadığı konuları en gür şekilde uluslararası platformlarda dile getiriyor ve ne diyor? 'Dünya beşten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür.' İnşallah bunu da başaracağız. Tabii ki tek başımıza değil, ittifaklar kurarak, aynı şekilde düşünen farklı ülkelerle de bir araya gelerek, güçlenerek, zamanla dünyada da farklı bir yere geleceğiz. Daha adaletli bir dünya arayışını hiçbir şekilde terk etmememiz lazım. Güçlü bir liderlikle geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Burada en önemli başlıklarımızdan biri de 'Terörsüz Türkiye'. Sayın Cumhurbaşkanımız bir 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, 'İç cephemizi kuvvetlendirmemiz lazım.' dedi. Çünkü bu bölgeyi parçalamaya, güçten düşürmeye çalışan odaklar var. Bunlara karşı milli birliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğiz ki başkalarının tuzaklarına düşmeyelim."

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi bir çıkış yaptığını, cesur bir adım attığını anımsatan Yılmaz, bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Silahların gölgesinin olmadığı, siyasetin alanının genişlediği, demokratik siyaset içinde ülkemizin ilerlemeye devam ettiği bir ortamı hep birlikte oluşturacağız. Bu kolay mıdır, değildir. Bu tür süreçleri sabote etmek isteyenler, dezenformasyonlar yayarak milletin kafasını karıştırmak isteyenler, provokasyonlar olabilir. İşte bakın üç polisimiz şehit oldu, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz, yaralı polislerimize de şifalar diliyoruz. Bu örgütlerin bütün bu yaşadığımız süreçlerle bağlantılı olmadığını düşünebilir miyiz? Kendiliğinden ortaya çıkmış yapılar olduğunu düşünebilir miyiz? Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde hesabı olanlar bu terör yapılanmalarını birer araç olarak kullanıyorlar. 'Terörsüz Türkiye' çok daha güçlü, büyük bir Türkiye demek. İnşallah bunu başaracağız."

"750 yataklı bir sağlık kampüsüne Bingöl'ümüz kavuşmuş olacak"

Yılmaz, Bingöl'e kazandırılan yatırımlara değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Duble yollardan üniversiteye, havalimanından şehir altyapısına, kırsal alana götürülen hizmetlere kadar Bingöl'de çok devlet yatırımı olarak çok fazla bir eksiğimiz kalmadı. 500 yataklı depreme dayanıklı son derece ileri standartta bir hastane inşa ediyoruz. Hemen yanında 250 yataklı bir hastanemiz daha var. Bittiğinde 750 yataklı bir sağlık kampüsüne Bingöl'ümüz kavuşmuş olacak. İnşaatlar çok hızlı ilerliyor. Bingöl'e kayak tesisinden atletizm pistine kadar spor alanında da çok yatırım yaptık. Bir eksiğimiz kaldı, o da stadımızın yenilenmesi. Gençlik ve Spor Bakanımız sağ olsun bir çalışma başlattı. İnşallah projesi bitince ilan edeceğiz, o stadımızı da yenileyeceğiz."

Bingöl'e güzel bir meydan kazandırdıklarını, su sorununun sona erdiğini, kentte 2 bin 70 sosyal konutun inşa edileceğini aktaran Yılmaz, yeni özel yatırımları da kente kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yılmaz, "Servi bölgemizde büyük bir demir cevheri bulundu biliyorsunuz. 300 milyon tonun üzerinde. Sadece buraya 800 milyon dolar diye hatırlıyorum bir yatırım yapılacak. ve sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin projesi olacak. İthalatı azaltacak. Türkiye'nin cari açığını düşürmeye de katkı sunacak. Burada Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesini yaptık. İstihdamı arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanca yaşanabilen bir Türkiye'yi hep beraber inşa ettik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan polislere rahmet diledi.

Türkiye'de 1990'lı yıllarda bireysel olarak temel hak ve hürriyetlerin kullanılması bakımından problemlerin yaşandığına işaret eden Tekin, AK Parti iktidarları döneminde yapılan en önemli kazanımın Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları açısından uluslararası arenada ilerlemesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Tekin, "İnsanlar etnik ve dini kimliğinden dolayı ötekileştiriliyordu. İnsanlar ana dillerini konuşma hakkından mahrumdular. Ahmet Kaya'nın başına gelenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar milattan önce olmadı. Bunlar AK Parti iktidarının hemen öncesinde yaşadığımız şeylerdi. Bugün ise insanların ana dilleri dahil etnik ve dini kimliklerini özgürce yaşayabilecekleri, insanca yaşanabilen bir Türkiye'yi hep beraber inşa ettik." dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde 11 ilde bulunan 110 bin civarındaki derslikten 10 bine yakınının kullanılamaz hale geldiğine işaret eden Tekin, bu süreçte 11 ilde 23 bin ilave derslik yapıldığını, bunun önemli bir rakam olduğunu kaydetti.

Tekin, "Bu çalışmaları yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, talimatları ve takibi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konudaki destekleri, AK Parti teşkilatlarının ve Türk milletinin desteği, duaları hep yanımızda oldu. O yüzden milletimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimleri döneminde Bingöl'de 1046 öğretmenin görev yaptığını anlatan Tekin, kente şu anda 2 bin 873 öğretmenin eğitim hizmeti sunduğunu söyledi.

Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 749 derslikte eğitime başlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an tamamı uluslararası göstergelere uyumlu 1586 dersliğimiz var. 2002-2003 eğitim öğretim yılında çocuklarımız o yıl Bingöl'de 34 okulda eğitime başlamış. Şu an 216 okul var. Sadece Bingöl'de değil, Türkiye'nin her tarafında sahip olduğumuz derslik, öğretmen, okul sayısı ile dünyada örnek gösterilebilecek bir ülke halini aldık." diye konuştu.

Erzurumlu bir işçinin çocuğu olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"İstiyorum ki çocuklarımız bu ülkenin değerlerine sahip olsun, bu ülkede bu milletin bir ferdi olarak yaşamaktan mutlu olsun, gurur duysun ve dünyanın neresine giderse gitsin gururla 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım' desin. Çocuklarına bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olmayı öğretebilsin. Muhalefet beni eleştiriyor, bana karşı çıkıyor. Çocuklarımızın Anadolu kültürüne sahip olmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bunu çocuklarımıza öğretmekten daha doğal bir şey var mı? 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile çocuklarımız hem çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılsın hem de bu ülkenin bütün kültürünü gelecek kuşaklara aksettirmek arzusuyla yaşayan bir fert olarak yetişsin istiyoruz."

Bingöl Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri hemşehrilik payesi ve beratı takdimi yapıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, belediye başkanları ve partililer katıldı.