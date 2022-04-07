Belediye Başkanı Doğan: "Ramazanda halkımızla beraberiz" - Haberler

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Belediye Başkanı Doğan: "Ramazanda halkımızla beraberiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belediye Başkanı Doğan: 'Ramazanda halkımızla beraberiz'

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her gün ikindi namazını merkez camilerde eda ederken, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle halkına iftariyelik ikramında bulunup çocuklara hediyeler veriyor.

EMET, KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her gün ikindi namazını merkez camilerde eda ederken, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle halkına iftariyelik ikramında bulunup çocuklara hediyeler veriyor.

Başkan Hüseyin Doğan, bu yıl ramazanın coşkusu ve maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını söyledi. - KÜTAHYA

Belediye Başkanı Doğan: Ramazanda halkımızla beraberiz

Belediye Başkanı Doğan: Ramazanda halkımızla beraberiz

Belediye Başkanı Doğan: Ramazanda halkımızla beraberiz

Belediye Başkanı Doğan: Ramazanda halkımızla beraberiz

Belediye Başkanı Doğan: Ramazanda halkımızla beraberiz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Doğan, Namaz, Emet, Politika, Haberler

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