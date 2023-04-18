Belçika'dan, tutuklu Vandecasteele'nin iadesi için İran'a başvuru

Belçika yönetimi, İran'da casusluk dahil farklı suçlardan geçtiğimiz yıl tutuklanarak 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçikalı Olivier Vandecasteele için İran'a iade başvurusunda bulundu.

Belçika, İran'da düşman hükümetlerle iş birliği yapmak, casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı suçlamalarından 40 yıl hapse ve 74 kırbaç cezasına mahkum edilen Belçikalı yardım kuruluşu çalışanı Olivier Vandecasteele için harekete geçti. Belçika Dışişleri Bakanlığı, İran'da 24 Şubat 2022'de tutuklanan Vandecasteele için İran makamlarına iade başvurusunda bulundu. Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutulan Vandecasteele'nin ağır sağlık sorunları yaşadığı ve hayatının tehlikede olduğunu belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İranlı mevkidaşım Hüseyin Emir Abdullahiyan'a bugün Olivier Vandecasteele için iade talebinde bulunacağımızı söylemiştim. Tutukluluk koşullarını kınadım ve İran'daki büyükelçimizin ziyaretini talep ettim" ifadelerini kullandı.

"Vandecasteele'ye karşılık Assadi'yi verilebilir" iddiası

Brüksel yönetiminin Vandecasteele'ye karşılık Belçika'nın 2021'de terör saldırısı tasarlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı İranlı diplomat Assadolah Assadi'yi İran'a verebileceği iddia edildi.

Öte yandan Olivier Vandecasteele'nin yakınları, son günlerde Belçika makamlarına yönelik baskıyı artırarak sağlık durumunun çok kötü olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle diplomatik girişim talebinde bulunuyordu. - BRÜKSEL