BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet aklında ve millet vicdanında terörün bitmesi için tek bir meşru şart vardır. O da terör örgütünün hiçbir ön koşul öne sürmeksizin, sürecin başında da söylendiği gibi pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir şekilde, derhal ve kayıtsız, şartsız silah bırakarak Türk adaletine teslim olmasıdır. Bunun başka yolu yoktur" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici konuşmasında, "Terörist ve siyonist İsrail, katil Netanyahu ve savaş kabilesinin iş başında olduğu dönemde on binlerce masum çocuğu, on binlerce masum kadını, yaşlıyı ve sivili katletti. Soykırıma tabi tuttu. Bunu bir kez daha lanetliyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu'yu ve savaş kabilesini soykırım suçlusu olarak yargılama kapsamına aldı. Ama maalesef bugüne kadar somut bir şey gördük mü, görmedik. Bu devirde eğer güçlü değilseniz haklı olmanız bir şey ifade etmiyor. Kimse size hakkınızı teslim etmiyor. Kimse size hakkınızı vermiyor. Haksızlığa uğradığınızda bu haksızlık soykırım dahi olsa kimse sizi sahiplenmiyor. Ve Gazze yerle bir edildi. Bu yetmiyor. Hala İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze'de yaşayan yüz binlerce milyonlarca masum insan var, Müslüman kardeşimiz var. Onun için onları asla unutmamalıyız. Onları hep hatırlamalıyız. Ve onların içine düştüğü bu durumdan çıkmaların noktasında da hem bireysel hem camia hem de ülke olarak elimizden gelen bütün gayreti de göstermeliyiz. Bugün sessiz kalınırsa, yarın kendi ülkelerinin de aynı durumu yaşayacağını, kendi milletlerinin de aynı katliamlarla, soykırımlarla karşı karşıya kalacağını hiç kimse unutmasın diyoruz" diye konuştu.

Destici, fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülüğün yapılamayacağını ifade ederek, "Kim ki fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapıyorsa o haindir ve devlet hukuk eliyle buna sessiz kalamaz ve sessiz kalmamıştır. Bunu da takdir ediyoruz. Diğer taraftan, başta PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi olmak üzere, güya çözüm sürecini ya da terörsüz Türkiye sürecini istismar ederek ya da onun gövdesine sığınarak siyasi bölücülük yapmaya devam edenler de var. Bunların başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi çarşısı altında bulunan maalesef bulunmaması gerektiği halde bulunan DEM Partisi vardır. Dem Partisi'nin eş genel başkanı, dünkü grup toplantısında ülkemizin milli güvenliğini, üniter yapısını ve beka parametrelerini doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları ve terörle mücadeledeki kararlılığı açısından bakıldığında, bu ifadeler ciddi güvenlik zafiyetlerini ve kabul edilemez siyasi talepleri barındırmaktadır. Bunun üstü örtülemez. Buna karşı kulaklar tıkanamaz. Onlar içindekini kusuyorlar. Bunu görmemiz lazım. Buna göre bir duruş sergilenmeli, buna göre bir tavır alınmalıdır. İşler buna göre yürütülmelidir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak buradan açıkça uyarıyoruz. Şu an usul ve usul olarak eleştirdiğimiz ve desteklemediğimiz bu süreç yönetiminin maalesef öndeki çözüm süresi sonrasında yaşadığımız ağır siyasi, güvenlik ve vicdani sonuçlarla yeniden yüzleşme riski son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmiş tecrübeler, terör örgütünün diyalog zeminlerini silah bırakmak için değil, şehir yapılanmalarını güçlendirmek, siyasi yapılanmalarını güçlendirmek, yeni siyasi mevziler kazanmak ve lojistik yığınak yapmak için kullandığını acı bir şekilde kanıtlamıştır. Bugün de aynı tablo tekerrür etmektedir. Buna artık bir dur denmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü, mevcut gidişatın önceki süreç yönetimlerinden farklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Kazanan yine kendisine alan açan, meşruiyet devşiren ve ayrılıkçı bölücü bir dille siyasallaşmaya çalışan terör örgütü olacaktır. Bu bizim en büyük endişemiz ve en büyük korkularımızdan birisidir. Bu endişe ve korku şahıslarımız ve partimiz için değil, ülkemiz ve milletimiz içindir. Gazi Meclisimiz, milli iradenin tecelligahıdır. Terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak bir hakem veya müzakere masası asla değil. Kurulması gündeme getirilen Meclis İzleme Komisyonu'na sadece izleyen değil, toplumsal barışı inşa eden bir sözde misyon yüklenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini örgütün siyasi ajandasına endeksleme girişimi olarak değerlendirilebilir. Buna asla ve kat'a fırsat verilmemelidir. Devlet aklında ve millet vicdanında terörün bitmesi için tek bir meşru şart vardır. O da terör örgütünün hiçbir ön koşul öne sürmeksizin, sürecin başında da söylendiği gibi pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir şekilde, derhal ve kayıtsız, şartsız silah bırakarak Türk adaletine teslim olmasıdır. Bunun başka yolu yoktur."

Destici, fon soruşturması ile ilgili, "Burada süreç şeffaf bir şekilde olabildiğince şeffaf bir şekilde sürdürülmekte ve yönetilmeye devam edilmektedir. Özellikle Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek, Türkiye'nin gündeminde ve kendi alanlarındaki her konuyla ilgili nasıl milletimizi bilgilendiriyorsa, bu fon krizi meselesinde de sürekli bilgilendirmeler yapılarak işin şeffaflığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. İster siyasetçi, iş adamı, bürokrat, yönetici, birisinin yakını, bir siyasi partinin mensubu ya da yöneticisi olsun. Hiç kimse kayrılmadan bu işin üzerine gidilsin ve bu işe bulaşan, haksız kazanç elde eden, bu vurgunu planlayan, icra eden, gerçekleştiren, bunlara destek veren, bunlara göz yuman, göz yumma karşılığı haksız menfaat elde eden herkesin üzerine gidilmesini millet beklemektedir. Ve şu anda gördüğümüz tabloda herkesin burada ciddiyetle üzerine gidilmektedir. Burada kimin hatası, kimin suçu, kimin ihmali varsa elbette ki hukuktan kaçamasınlar. Ya da bunlar kayrılmasın. Bunlarla ilgili her türlü ceza üst sınırdan verilsin. Haksız kazancı kim elde etmişse, devlet tüm imkanlarını kullanarak kursağında bile olsa o parayı çıkarıp alsın ve mağduriyet yaşayanlara versin. Yurt dışındaysan tüm imkanlarını kullanarak yurt dışından getirirsin. Türkiye'deyse bütün varlıklarına el koysun. Bunların hepsini gelin bu mücadeleye hep birlikte destek verelim. Yani niyetimiz burada üzüm yemek olsun. Niyetimiz bağcıyı dövmek olmasın. Buradan bir siyasi rant devşirmek olmasın. Bu milli bir meseledir. Türkiye ekonomisi ayakta kalmak zorundadır. Suçun ve suçlunun üstüne gidelim ama diğer taraftan da kurumlarımızı ve ekonomimiz koruyalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı