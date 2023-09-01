Batman Valisi Ekrem Canalp Köyleri Ziyaret Ediyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, merkez ve ilçelerdeki köyleri gezip vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Kozluk ilçesine bağlı birçok köyü ziyaret eden Vali Canalp, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, merkez ve ilçelerdeki köyleri gezip vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kozluk ilçe merkezine bağlı Kamışlı, Koçaklar, Duygulu, Ortaca, Uzunçayır, Konaklı ve Parmakkapı köylerini ziyaret eden Vali Ekrem Canalp, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gittiği köylerde çocuk ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Canalp, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Günü Bekirhan belde belediyesini ziyaret ederek tamamlayan Vali Canalp'e, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör ve bazı kurum amirleri eşlik etti. - BATMAN