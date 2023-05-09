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Batman'da Cumhurbaşkanı'nın katılacağı mitingin hazırlıkları devam ediyor

Batman'da Cumhurbaşkanı'nın katılacağı mitingin hazırlıkları devam ediyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Batman mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Batman mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitingin hazırlıkları Batman Valiliği, Batman Belediyesi, karayolları ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Mitingin yapılacağı alanda güvenlik amaçlı polis barikatları kuruldu. Kurulan barikatlarla Adalet Caddesi güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Diyarbakır Caddesi ve Adalet Caddesi üzerinde alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra tüm cadde Türk bayraklarıyla süslendi.

Batmanlılar Cumhurbaşkanı'nın katılacağı mitingi bekliyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Batman Valiliği Batman Politika Haberler

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