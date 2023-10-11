Batman'da anız yangınları ile mücadele eylem planı toplantısı gerçekleştirildi

Batman Valiliği tarafından anız yangınları ile mücadele eylem planı toplantısı düzenlendi. Toplantıda, anız yakılmasını önlemek ve zararları engellemek için alınacak önlemler ve işbirliği faaliyetleri görüşüldü. Ayrıca, anız yangınına sebep olanlara yasal işlem yapılacağı ve idari para cezalarının uygulanacağı belirtildi.

Batman Valiliği tarafından anız yangınları ile mücadele eylem planı toplantısı gerçekleştirildi.

Anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve araziler üzerinde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla Batman merkez ve ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır, Bismil ve Silvan ilçelerinde anız yangınları ile mücadele yürütülecek çalışmalar Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında 'Anız yangınları ile Mücadele Eylem Planı Toplantısı' gerçekleştirildi.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından anız yangınları ile mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, alınacak önlemler ve kurumlar arasında yapılacak işbirliği faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, anız yangınına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarca gönderilen tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller değerlendirilerek gerekli idari para cezalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yerine getirileceğini belirtti. Vali Canalp, bu yasağa uymayanlar hakkında T.C.K'nın 526 maddesine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını, ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre de anız yakanlara 2023 yılında her dekar için bin 220 lira idari para cezası verileceğini ve anız yakan çiftçilerin 5 yıl süre ile tarımsal desteklemelerden men edileceğini söyledi.

Vali Canalp, ayrıca Batman'da 2023 yılı içerisinde 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alanın zarar gördüğünü ve bu olaylarda 30 vatandaşa 1 milyon 307 bin lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Şükrü Alperen Göktaş, Sason, Kozluk, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Bismil, Silvan kaymakamları, ilgili kurum müdürleri, ilçe jandarma komutanları katıldı. - BATMAN