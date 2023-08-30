Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci TBMM binasına kadar resmigeçit gerçekleştirildi. Tören için alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm ara yollar kamyonlarla, yürüyüş güzergahı ise bariyerlerle kapatıldı.