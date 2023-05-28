Başkan Yıldırım herkesi sandığa davet etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, oyunu kullanırken, "Türkiye yüzyılı için herkesi sandığa davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 1033 nolu sandıkta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı. Burada bir açıklama yapan Yıldırım, "Kıymetli eşim Berrin Yıldırım hanımefendi ile oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Türkiye yüzyılı için herkesi sandığa davet ediyoruz. Bir oydan ne olur deme, senin oyunla bozulacak bütün oyunlar" dedi. - BİLECİK